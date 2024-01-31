【財案2024】鄉議局倡暫緩交椅洲人工島計劃　不贊成再「派錢」

▲ 鄉議局倡暫緩交椅洲人工島計劃。（鄉議局網頁圖片）

財政預算案將於下月公布，新界鄉議局今日約見財政司司長陳茂波，並提交28項建議，包括樓市全面撤辣、暫緩推展交椅洲人工島計劃及避免開徵新稅項。

鄉議局質疑交椅洲人工島發展短期內難有回報，認為應暫緩發展，並集中資源發展北部都會區。主席劉業強提到，樓市應全面撤辣，以恢復房地產市場的正常運作，同時撤銷股票交易印花稅，減低股票交易成本，亦不應再「派錢」。

劉業強敦促政府推動盛事經濟，包括申辦世界一級方程式（F1）賽車大獎賽，預期可以為香港帶來巨大經濟效益。

對於《基本法》23條立法，劉業強指會全力支持，立法可消除投資不穩定因素，讓香港專注謀發展。

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紡織及製衣界倡成立「時裝及紡織發展局」

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒今日亦聯同香港紡織業聯會、香港紡織商會及業界全體選委，與陳茂波會面並提交建議書，包括成立「時裝及紡織發展局」，從創新科技、時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和培育人才五方面推動行業發展。

紡織及製衣界提議政府透過「創意智優計劃」等資助，為「香港時裝設計周」提供適切財政支援。隨着國際品牌紛紛選址香港舉辦時裝騷，業界亦希望政府將「時裝周」和時裝盛事滙聚一起，重塑並打造成全新的香港旗艦品牌。

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記者：戴朗希