校長續任︱70歲拔萃女書院劉靳麗娟續留任校長　校方稱未覓得合適新校長人選

▲ 拔萃女書院公布未有新校長人選，70歲劉靳麗娟延遲退休繼續留任校長一職。

【女拔/拔萃女書院/名校/傳統名校/女校/直資/升中面試】拔萃女書院校董會於昨日（1月31日）發出通告，表示目前未覓得合適新校長人選，現任校長劉靳麗娟將繼續擔任校長一職。現年70歲的劉靳麗娟從1999年起接任校長之職至今，已經25年，任期為該校第二長的校長。

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校方於2022年11月刊登招聘廣告同時請小學及中學部校長標明聘「Headmaster/ Headmistress」，即不只限女教育界人士申請，合資格的男教育界人士也可申請。小學部校長2023年9月1日上任，而中學部校長則2024年9月1日上任，但有標註「或更早（or, if possible, earlier）」，代表劉靳麗娟已準備隨時交接。

▲ 女校校長劉靳麗娟。

校方去年4月公布聘請舊生明皓（Holly Ming），於9月1日接任拔萃女小學校長。明皓畢業於美國哈佛大學擁有博士學位，從事教學研究及課程設計工作，曾出書探討移居外地學童的成長。而拔萃女書院校長人選方面，一直未有消息公布。女拔校董會發出通告，表示校長劉靳麗娟原擬本學年結束後退休，校董會一直積極物色下任校長，但至今未有合適人選。通告同時指現任校長劉靳麗娟將繼續擔任校長一職，並感謝她能繼續帶領女拔，未來期望共同培育更多優秀學生。

▲ 校方發出通告指劉靳麗娟延遲退休續留任校長一職。

津貼學校校長須在年屆60歲退休，但女拔在2006年由津貼學校轉為直資學校後，校政管理由法團校董會處理，所以無需按既定程序在60歲退休，1990年劉靳麗娟回到母校拔萃女書院當老師任教心理學預科課程，1994年成為輔導主任，同年當上副校長，1995年從香港中文大學研究院取得教育學碩士。從1999年晉升為拔萃女書院校長。而1999年女拔首位華人校長劉龐以琳退休後，由副校長劉靳麗娟接任校長之職至今。

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責任編輯：王明芳