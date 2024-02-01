  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星豪宅︱周家蔚公開大仔生日會開支　Janet將豪宅變動物園價錢曝光

娛樂 10:30 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

周家蔚公開大仔生日會開支！

洪天明、周家蔚（Janet）的大仔洪大仁（TJ）早前11歲生日，TJ要求在家中舉行生日會，天明的韓籍生母曹恩玉、湯盈盈的大女錢凱晴（Alyssa）、細女錢凱琪（Kassidy）等也有份出席，場面熱鬧。

不少父母也為小朋友大搞生日會，創造開心的回憶，除了必備的食物、生日蛋糕、布置，又會安排專人表演，有網民問到為兒子開生日會的開支，她也大方拍了短片交代。

洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然

周家蔚將豪宅變動物園

一家四口居於比華利山的三層獨立屋，在家中搞小朋友生日會，空間當然綽綽有餘！

至於當日的項目，簡單氣球布置為百多元、食物開支佔4000元、小朋友回禮小禮物總共600元。

TJ就有一個500元的生日蛋糕，以及另一個由Janet妹妹買的1400元Lego主題蛋糕。

至於小丑表演為1600元兩小時，11種動物上門服務就索價24800元，當中有蛇、蜘蛛、兔子等等，是整個生日會中最花錢的部份。

TJ生日會總開支是33000元，Janet說：「孩子們開心是目的，啦啦啦～很開心，很開心。」

點擊圖片放大
+13
+12

比華利山2千呎獨立屋

轉戰內地工作的洪天明曾與妻兒分隔8個月，他曾分享一段「父子重逢」的窩心影片，意外令他的2000呎獨立屋曝光。

只見洪家客廳有一部60吋大電視，L型大梳化可坐5至7人，大型玻璃櫃展示洪天明收藏的玩具；此外飯廳有一張可招待10人的餐枱。

至於Janet不時於廚房拍片，只見廚房空間感十足，又有一部對門式的雪櫃，方便愛下廚的Janet。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

洪金寶打足50年遍體鱗傷抱不起孫仔　周家蔚擔心落淚：老爺是好爸爸好爺爺
13:42 2019/05/04
洪金寶打足50年遍體鱗傷抱不起孫仔　周家蔚擔心落淚：老爺是好爸爸好爺爺
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
13:30 2022/12/23
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅　超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure
17:26 2023/11/30
明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅　超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure

你可能感興趣

洪金寶打足50年遍體鱗傷抱不起孫仔　周家蔚擔心落淚：老爺是好爸爸好爺爺
13:42 2019/05/04
洪金寶打足50年遍體鱗傷抱不起孫仔　周家蔚擔心落淚：老爺是好爸爸好爺爺
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
13:30 2022/12/23
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅　超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure
17:26 2023/11/30
明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅　超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure
洪天明 周家蔚 演員 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業 豪宅

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
嚴重車禍︱29歲女教師觀塘駕Tesla連撞4途人　被撞5歲女童危殆車cam還原事發一刻
嚴重車禍︱29歲女教師觀塘駕Tesla連撞4途人　被撞5歲女童危殆車cam還原事發一刻