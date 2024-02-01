明星豪宅︱周家蔚公開大仔生日會開支　Janet將豪宅變動物園價錢曝光

▲ 周家蔚公開大仔生日會開支！

洪天明、周家蔚（Janet）的大仔洪大仁（TJ）早前11歲生日，TJ要求在家中舉行生日會，天明的韓籍生母曹恩玉、湯盈盈的大女錢凱晴（Alyssa）、細女錢凱琪（Kassidy）等也有份出席，場面熱鬧。

不少父母也為小朋友大搞生日會，創造開心的回憶，除了必備的食物、生日蛋糕、布置，又會安排專人表演，有網民問到為兒子開生日會的開支，她也大方拍了短片交代。

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周家蔚將豪宅變動物園

一家四口居於比華利山的三層獨立屋，在家中搞小朋友生日會，空間當然綽綽有餘！

至於當日的項目，簡單氣球布置為百多元、食物開支佔4000元、小朋友回禮小禮物總共600元。

TJ就有一個500元的生日蛋糕，以及另一個由Janet妹妹買的1400元Lego主題蛋糕。

至於小丑表演為1600元兩小時，11種動物上門服務就索價24800元，當中有蛇、蜘蛛、兔子等等，是整個生日會中最花錢的部份。

TJ生日會總開支是33000元，Janet說：「孩子們開心是目的，啦啦啦～很開心，很開心。」

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比華利山2千呎獨立屋

轉戰內地工作的洪天明曾與妻兒分隔8個月，他曾分享一段「父子重逢」的窩心影片，意外令他的2000呎獨立屋曝光。

只見洪家客廳有一部60吋大電視，L型大梳化可坐5至7人，大型玻璃櫃展示洪天明收藏的玩具；此外飯廳有一張可招待10人的餐枱。

至於Janet不時於廚房拍片，只見廚房空間感十足，又有一部對門式的雪櫃，方便愛下廚的Janet。

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