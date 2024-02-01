【立會暴動】涉闖會議廳王宗堯等4人暴動罪成　14名被告押後至3.16判刑

▲ （右）被告王宗堯。（朱永倫攝）

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共13人，以及初選案被告鄒家成，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在進入會議廳罪，鄒、劉、孫等8人承認暴動罪。藝人王宗堯在內6人不認罪受審，今（1日）於西九龍裁判法院(暫代區域法院)裁決，王等4人被裁定暴動罪成，2名學生及網媒記者被裁定暴動罪脫，但進入會議廳罪成，准保釋候判。法官押後至2月6日及21日聽取求情，押後至3月16日判刑，除兩名暴動罪脫罪記者外，其餘12名被告還押候判。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。13名被告為黃家豪（22歲，學生）、羅樂生（21歲，廚師）、何俊諺（23歲，運輸工人）、畢慧芬（26歲，無業）、孫曉嵐（25歲，自由工作者）、潘浩超（33歲，無業）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、沈鏡樂（25歲，地盤工人）、劉頴匡（28歲）、吳志勇（28歲）、范俊文（30歲）及林錦均（27歲，無業）。

47人初選案被告鄒家成（26歲）原為同案被告，他因否認串謀顛覆國家政權罪受審，故與本案分拆處理，早前已承認暴動罪。

羅、畢、孫、潘、沈、劉及范共7人早前承認1項暴動罪；畢、王及吳另承認1項進入或逗留在會議廳範圍罪。除畢外，其餘承認暴動罪的被告就此罪獲存檔法庭。

受審被告中，時任城大編委黃家豪和《熱血時報》記者馬啟聰被裁定暴動罪不成立，但「進入會議廳範圍」罪成。餘下4人包括藝人王宗堯、何俊諺、林錦均及吳志勇均暴動罪成，林另裁被定刑毁罪成。

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暫委法官李志豪於判詞指，被告王宗堯雖稱當時要交充電器給記者，但王當日已知悉立法會已被示威者破壞和佔領，警方亦擬清場，他沒必要以身犯險進入立法會。當王入內後，有多次機會交充電器予記者，王卻沒有那樣做。

法官批評王的證供不盡不實，只是為他在立法會出現砌詞和編藉口。法官指，王在會議廳內曾與1名衣著非記者，可能是示威者的男子交談，離開會議廳時又毅然回頭，擁抱1名戴黃頭盔的黑衣示威者，並拍他膊頭，法官指王明顯是表達支持和鼓勵，其進入立法會的意圖明顯是參與暴動。

至於脫暴動罪的記者黃家豪和馬啟聰，法官指兩人在庭上詳述採訪情形，兩人由在立法會外至進入會議廳後，也一直在拍攝或直播，並有當時所拍攝的照片和影片佐證，而控方亦不爭議兩被告當時在採訪。

法官指，兩人沒有其他行為協助或支持暴動，不能否定兩人拍攝採訪的說法是真確的，遂裁定兩人暴動罪不成立。

至於兩人罪成的「進入會議廳範圍」罪，法官指紅色警示提及「所有人必須撤離」，記者不能抽離其中，此外黃在會議廳用手按平被示威者撕毁的《基本法》小冊子再拍攝，案發現場物品明顯屬警方調查方向，黃沒必要亦不應觸摸，其行為屬不守秩序，並指記者採訪並非全無限制。至於馬雖沒有不守秩序行為，但法官不接納馬對立法會已發出紅色警示和撤離一事不知情。

法官將求情押後至2月6日聽取6名被告求情，同月21日則聽取被告王宗堯及鄒家成等共8人求情，除脫暴動罪的兩名被告，其餘被告均須還押。法官另應辯方要求為被告何俊諺索取2份精神科報告，以評估何是否適合接受醫院令。

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記者：陳曉欣