  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 15:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立會暴動】涉闖會議廳王宗堯等4人暴動罪成　14名被告押後至3.16判刑

社會 10:27 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

（右）被告王宗堯。（朱永倫攝）

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共13人，以及初選案被告鄒家成，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在進入會議廳罪，鄒、劉、孫等8人承認暴動罪。藝人王宗堯在內6人不認罪受審，今（1日）於西九龍裁判法院(暫代區域法院)裁決，王等4人被裁定暴動罪成，2名學生及網媒記者被裁定暴動罪脫，但進入會議廳罪成，准保釋候判。法官押後至2月6日及21日聽取求情，押後至3月16日判刑，除兩名暴動罪脫罪記者外，其餘12名被告還押候判。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。13名被告為黃家豪（22歲，學生）、羅樂生（21歲，廚師）、何俊諺（23歲，運輸工人）、畢慧芬（26歲，無業）、孫曉嵐（25歲，自由工作者）、潘浩超（33歲，無業）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、沈鏡樂（25歲，地盤工人）、劉頴匡（28歲）、吳志勇（28歲）、范俊文（30歲）及林錦均（27歲，無業）。

47人初選案被告鄒家成（26歲）原為同案被告，他因否認串謀顛覆國家政權罪受審，故與本案分拆處理，早前已承認暴動罪。

羅、畢、孫、潘、沈、劉及范共7人早前承認1項暴動罪；畢、王及吳另承認1項進入或逗留在會議廳範圍罪。除畢外，其餘承認暴動罪的被告就此罪獲存檔法庭。

受審被告中，時任城大編委黃家豪和《熱血時報》記者馬啟聰被裁定暴動罪不成立，但「進入會議廳範圍」罪成。餘下4人包括藝人王宗堯、何俊諺、林錦均及吳志勇均暴動罪成，林另裁被定刑毁罪成。

點擊圖片放大

暫委法官李志豪於判詞指，被告王宗堯雖稱當時要交充電器給記者，但王當日已知悉立法會已被示威者破壞和佔領，警方亦擬清場，他沒必要以身犯險進入立法會。當王入內後，有多次機會交充電器予記者，王卻沒有那樣做。

法官批評王的證供不盡不實，只是為他在立法會出現砌詞和編藉口。法官指，王在會議廳內曾與1名衣著非記者，可能是示威者的男子交談，離開會議廳時又毅然回頭，擁抱1名戴黃頭盔的黑衣示威者，並拍他膊頭，法官指王明顯是表達支持和鼓勵，其進入立法會的意圖明顯是參與暴動。

至於脫暴動罪的記者黃家豪和馬啟聰，法官指兩人在庭上詳述採訪情形，兩人由在立法會外至進入會議廳後，也一直在拍攝或直播，並有當時所拍攝的照片和影片佐證，而控方亦不爭議兩被告當時在採訪。

法官指，兩人沒有其他行為協助或支持暴動，不能否定兩人拍攝採訪的說法是真確的，遂裁定兩人暴動罪不成立。

至於兩人罪成的「進入會議廳範圍」罪，法官指紅色警示提及「所有人必須撤離」，記者不能抽離其中，此外黃在會議廳用手按平被示威者撕毁的《基本法》小冊子再拍攝，案發現場物品明顯屬警方調查方向，黃沒必要亦不應觸摸，其行為屬不守秩序，並指記者採訪並非全無限制。至於馬雖沒有不守秩序行為，但法官不接納馬對立法會已發出紅色警示和撤離一事不知情。

法官將求情押後至2月6日聽取6名被告求情，同月21日則聽取被告王宗堯及鄒家成等共8人求情，除脫暴動罪的兩名被告，其餘被告均須還押。法官另應辯方要求為被告何俊諺索取2份精神科報告，以評估何是否適合接受醫院令。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【的士】的士管理營運商研發出首個獲政府認可智能咪錶　首階段於100輛的士試用
16:59 2024/01/31
【的士】的士管理營運商研發出首個獲政府認可智能咪錶　首階段於100輛的士試用
【院長卸任】陳家亮卸任中大醫學院院長　撰文稱任院長回饋母校為畢生光榮
17:43 2024/01/31
【院長卸任】陳家亮卸任中大醫學院院長　撰文稱任院長回饋母校為畢生光榮
【安置屋邨】洪水橋資助出售單位「樂翹軒I」下月15日接受申請認購　房協今起發信通知合資格住戶
19:06 2024/01/31
【安置屋邨】洪水橋資助出售單位「樂翹軒I」下月15日接受申請認購　房協今起發信通知合資格住戶

你可能感興趣

【的士】的士管理營運商研發出首個獲政府認可智能咪錶　首階段於100輛的士試用
16:59 2024/01/31
【的士】的士管理營運商研發出首個獲政府認可智能咪錶　首階段於100輛的士試用
【院長卸任】陳家亮卸任中大醫學院院長　撰文稱任院長回饋母校為畢生光榮
17:43 2024/01/31
【院長卸任】陳家亮卸任中大醫學院院長　撰文稱任院長回饋母校為畢生光榮
【安置屋邨】洪水橋資助出售單位「樂翹軒I」下月15日接受申請認購　房協今起發信通知合資格住戶
19:06 2024/01/31
【安置屋邨】洪水橋資助出售單位「樂翹軒I」下月15日接受申請認購　房協今起發信通知合資格住戶
歌手 人權 罪案 選舉 九龍 王宗堯 金鐘 劉頴匡 請願示威 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）