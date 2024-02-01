【71立會案】涉闖會議廳王宗堯等4人暴動罪成　兩記者被裁定脫罪

▲ （右）被告王宗堯。（朱永倫攝）

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共13人以及初選案被告鄒家成，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在會議廳逗留罪，鄒、劉、孫等8人承認暴動罪。王在內6人則不認罪受審，案件今（1日）於區域法院裁決，王等4人被裁定暴動罪成，2名記者被裁定暴動罪脫。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。13名被告為黃家豪（22歲，學生）、羅樂生（21歲，廚師）、何俊諺（23歲，運輸工人）、畢慧芬（26歲，無業）、孫曉嵐（25歲，自由工作者）、潘浩超（33歲，無業）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、沈鏡樂（25歲，地盤工人）、劉頴匡（28歲）、吳志勇（28歲）、范俊文（30歲）及林錦均（27歲，無業）。

47人初選案被告鄒家成（26歲）原為同案被告，他因否認串謀顛覆國家政權罪受審，故與本案分拆處理，早前已認罪。

▲ 被告馬啟聰。（朱永倫攝）

羅、畢、孫、潘、沈、劉及范共7人承認1項暴動罪，其餘被告否認控罪；畢、王及吳另承認1項進入或逗留在會議廳範圍罪。除畢外，其餘承認暴動罪的被告的此罪獲存檔法庭。

▲ 被告吳志勇。（朱永倫攝）

控方早前開案陳詞指，王身穿黑色T恤出現在立法會會議廳內，曾與現場示威人士及記者對話，警方事後觀看片段時認出王後拘捕他。

王自辯時稱，他前往立法會將充電器交予記者，相信自己當時逗留在會議廳內少於27秒，又指以為裏面大部分人是記者，未知立法會曾發出紅色警示。

暴動罪的承認案情指，多名示威者於2019年7月1日下午1時許集結在立法會大樓外，並以鐵籠車撞向大樓的玻璃幕牆，隨後有逾千名示威者在附近聚集。

防暴警員於晚上近9時撤離大樓，數百名示威者隨後經被毁壞的鐵閘湧入大樓，再於1樓會議廳大肆破壞，包括噴黑主席台後的香港區徽，以及拉起1幅寫有「沒有暴徒，祇有暴政」的橫額等。

警方約於凌晨1時進入大樓清場，惟未發現任何示威者逗留。片段拍攝到劉、范及其他示威者商議應否繼續留守會議廳，劉呼籲金鐘的示威者盡可能守護決定留守在立法會大樓的示威者到最後一刻。鄒於大樓內撕毀《基本法》小冊子，警方事後從3本小冊子中發現鄒的指紋。

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記者：陳曉欣