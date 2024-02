奧斯卡影后丨楊紫瓊罕談與前夫離婚原因　自揭曾多次人工受孕失敗：不能生也能領養

▲ 楊紫瓊稱與前夫保持友好關係。

去年憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪第95屆奧斯卡大獎的楊紫瓊(Michelle),成為首位亞裔影后。

除事業得意,愛情同樣美滿,與法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt)長達19年的愛情也於去年7月開花結果,早前更升格嫲嫲抱孫。

楊紫瓊罕談與前夫離婚原因

近日她接受桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)訪問,罕談與前夫潘迪生離婚的原因,楊紫瓊於1988年嫁給德寶電影公司創辦人潘迪生,其事業版圖除了電影公司,還有鐘錶、百貨公司與時裝品牌等。

不過婚後二人一直未有小朋友,楊紫瓊透露潘迪生很希望有兒子繼承事業:「不只是一個,而是兩個兒子,甚至三個更好。」

▲ 楊紫瓊罕談與前夫離婚原因。

未能為前夫繼後香燈

她自言很喜歡小朋友,惟嘗試過很多種方法,但始終不能懷孕,又指婚後息影是其的選擇,因無法兼顧工作,「這不是我第一任丈夫給我的壓力,而是我自己的選擇,因為我知道,工作與家庭,我只是選擇其一,當時的我想要真正的家庭生活。」

最終因未能生育,成為二人離婚的主要原因之一,即使他們不能白頭到老,但楊紫瓊指與前夫關係仍然十分好,更成為前夫女兒潘楚穎的契媽,又會跟前夫的首任妻子楊敏德一同出遊。

楊紫瓊說:「對方龐大的商業帝國需要繼承人,這不是相愛就能夠辦到,現在回想我們分開是明智的,離婚很艱難,我能夠離開,不是假裝一切都會好起來,這樣做是對的。是的,我們相愛,但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」

自揭多次人工受孕

去年與拍拖19年的Jean Todt註冊結婚,楊紫瓊提到男方曾多次求婚,但她都沒有答應,不過卻想先做媽媽,因此去做了多次人工受孕,惜最終都沒有成功,她對這件事也看得很開,表示就算不能生也能領養。

奪獎後有壓力

談到去年獲得奧斯卡影后,成為首位華人演員獲此獎,楊紫瓊直言大感壓力:「當我朝着那個方向前進的時候,你感受到了壓力,尤其是來自我這邊、這個世界的人。無論是在美國和歐洲,特別是在很有渴求的亞洲,這都很艱難,因為人們會說『你可以做到這一點,你必須這樣做』。」桂莉芙即說:「因為你代表了整個種族的人。」楊紫瓊點頭和應。

