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奧斯卡影后丨楊紫瓊罕談與前夫離婚原因　自揭曾多次人工受孕失敗：不能生也能領養

娛樂 11:09 2024/02/01

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楊紫瓊稱與前夫保持友好關係。

去年憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪第95屆奧斯卡大獎的楊紫瓊（Michelle），成為首位亞裔影后。

除事業得意，愛情同樣美滿，與法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）長達19年的愛情也於去年7月開花結果，早前更升格嫲嫲抱孫。

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楊紫瓊罕談與前夫離婚原因

近日她接受桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）訪問，罕談與前夫潘迪生離婚的原因，楊紫瓊於1988年嫁給德寶電影公司創辦人潘迪生，其事業版圖除了電影公司，還有鐘錶、百貨公司與時裝品牌等。

不過婚後二人一直未有小朋友，楊紫瓊透露潘迪生很希望有兒子繼承事業：「不只是一個，而是兩個兒子，甚至三個更好。」

楊紫瓊罕談與前夫離婚原因。

未能為前夫繼後香燈  

她自言很喜歡小朋友，惟嘗試過很多種方法，但始終不能懷孕，又指婚後息影是其的選擇，因無法兼顧工作，「這不是我第一任丈夫給我的壓力，而是我自己的選擇，因為我知道，工作與家庭，我只是選擇其一，當時的我想要真正的家庭生活。」

最終因未能生育，成為二人離婚的主要原因之一，即使他們不能白頭到老，但楊紫瓊指與前夫關係仍然十分好，更成為前夫女兒潘楚穎的契媽，又會跟前夫的首任妻子楊敏德一同出遊。

楊紫瓊說：「對方龐大的商業帝國需要繼承人，這不是相愛就能夠辦到，現在回想我們分開是明智的，離婚很艱難，我能夠離開，不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。是的，我們相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」

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自揭多次人工受孕  

去年與拍拖19年的Jean Todt註冊結婚，楊紫瓊提到男方曾多次求婚，但她都沒有答應，不過卻想先做媽媽，因此去做了多次人工受孕，惜最終都沒有成功，她對這件事也看得很開，表示就算不能生也能領養。

奪獎後有壓力

談到去年獲得奧斯卡影后，成為首位華人演員獲此獎，楊紫瓊直言大感壓力：「當我朝着那個方向前進的時候，你感受到了壓力，尤其是來自我這邊、這個世界的人。無論是在美國和歐洲，特別是在很有渴求的亞洲，這都很艱難，因為人們會說『你可以做到這一點，你必須這樣做』。」桂莉芙即說：「因為你代表了整個種族的人。」楊紫瓊點頭和應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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