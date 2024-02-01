張氏一家︱區燕雯罕有讚老公張致恒為神隊友　雯雯：至少呢三日你有大轉變

▲ 雯雯讚老公張致恒（Steven）是神隊友！

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）被封為「離婚KOL」，雯雯不時在社交平台嗌離婚又「放負」發洩，她在昨日（1月31日）就難得發文大讚老公Steven是一位神隊友，真是每一天也有新鮮事！

張氏一家丨張致恒夫妻創業即被追數 債主指Steven：死性不改

雯雯讚Steven是神隊友

雯雯上載一張39.1度體溫計的相片，也有拍下Steven為她炮製的豬潤瘦肉湯以及晚餐，她發文表達自己對Steven的感謝：「張致恒...係我今次大病終於變返神隊友，呢一年我最感動嘅一次。」

一家六口的他們，有4人患病，雯雯更指：「仲要經歷最差完全冇錢開飯，連bb發燒帶佢睇急症嘅錢都冇，bb喊足兩日冇停過。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

幸好，雯雯有「神隊友」Steven，她指：「好彩最後都睇到醫生，仲要係你兩日孭住bb冇放低過，陪bb排左10個鐘睇醫生，屋企家務亦有主動分擔，尋晚亦盡你嘅能力煮咗一個晚餐，今日煲咗啲會豬潤瘦肉湯俾我，對於我呢啲嚴重貧血，要食鐵丸嘅人的確係幫助到好多。」

最後，雯雯強調：「唔講之前亦唔講之後，至少呢三日你有大轉變，感恩。」

最新影片推介：馮盈盈專訪

雯雯曾鬧Steven懶惰

兩夫妻現時拍住上搞製作公司，雯雯口中的神隊友Steven又做直播帶貨，而Steven最新一則IG帖文是他向大家介紹年糕。

雯雯在上月初曾炮轟Steven懶：「出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎？為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R