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張氏一家︱區燕雯罕有讚老公張致恒為神隊友　雯雯：至少呢三日你有大轉變

娛樂 12:09 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

雯雯讚老公張致恒（Steven）是神隊友！

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）被封為「離婚KOL」，雯雯不時在社交平台嗌離婚又「放負」發洩，她在昨日（1月31日）就難得發文大讚老公Steven是一位神隊友，真是每一天也有新鮮事！

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雯雯讚Steven是神隊友

雯雯上載一張39.1度體溫計的相片，也有拍下Steven為她炮製的豬潤瘦肉湯以及晚餐，她發文表達自己對Steven的感謝：「張致恒...係我今次大病終於變返神隊友，呢一年我最感動嘅一次。」

一家六口的他們，有4人患病，雯雯更指：「仲要經歷最差完全冇錢開飯，連bb發燒帶佢睇急症嘅錢都冇，bb喊足兩日冇停過。」

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幸好，雯雯有「神隊友」Steven，她指：「好彩最後都睇到醫生，仲要係你兩日孭住bb冇放低過，陪bb排左10個鐘睇醫生，屋企家務亦有主動分擔，尋晚亦盡你嘅能力煮咗一個晚餐，今日煲咗啲會豬潤瘦肉湯俾我，對於我呢啲嚴重貧血，要食鐵丸嘅人的確係幫助到好多。」

最後，雯雯強調：「唔講之前亦唔講之後，至少呢三日你有大轉變，感恩。」

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    雯雯曾鬧Steven懶惰

    兩夫妻現時拍住上搞製作公司，雯雯口中的神隊友Steven又做直播帶貨，而Steven最新一則IG帖文是他向大家介紹年糕。

    雯雯在上月初曾炮轟Steven懶：「出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎？為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？」

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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