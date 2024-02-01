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聯校Live︱Beanies艾粒校園開騷　海報用AI生成效果驚人

娛樂 11:12 2024/02/01

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Beanies艾粒走入校園

女團Beanies即將和艾粒（ILUB）一齊走入校園，於3月7日（星期四）在麥花臣場館舉行《ILUBeanies 聯校Live》。

ILUB的少爺占與Donald將分別化身訓導主任及純正西人（外語老師），與Beanies五位成員化身：大家姐Jaime、班長Kay、學霸Geor、Drama的Chiutung及haha的Winky，在音樂無代溝、無年紀限制下，與樂迷齊齊瘋狂一晚，享受音樂帶來的無限可能！

Beanies與ILUB大纜扯唔埋，但卻合作舉行音樂會，音樂會海報本來想book影樓攝影師，少爺占一句：「不如用AI app搞？」Beanies聽到覺得很有趣，秒速贊成。

出來效果大家都讚靚過真人，一take過不用再retake，齊齊變成時間管理大師，慳了的時間，令到ILUB與Beanies七人多了時間開會商討音樂會rundown。

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《ILUBeanies 聯校Live》

演出日期： 2024年 3月7日（星期四）

演出地點： 麥花臣場館

演出時間： 20:15

門票： 港幣 $688 座位/$488座位

 

撰文 : TOPick柴犬出動

歌手 艾粒 少爺占

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