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網絡熱話︱用媽媽生日數字買彩票　女生「5張全中」獨攬$39萬

休閒消費 11:45 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

美國女用生日數字買5張彩券，意外全中獲5萬美金。

問十個人有九個的願望都是想中六合彩，望求日後生活可以「唔洗憂」。美國華盛頓一名女子近日以自己和媽媽的生日數字，一口氣買了5張獎券，未料開獎後竟5張全中，一次過獲總值高達5萬美元（約39萬港元）獎金。 運氣「爆燈」的她直呼「不可思議！」，亦透露會捐贈部份獎金給慈善機構。

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用生日數字買5張獎券 全中獲39萬

綜合外媒報導，「華盛頓獎券公司」（Washington Lottery）於近日發佈的新聞稿中指出，這位來自埃弗雷特（Everett）早前購買彩券時選擇用自己和媽媽的生日數字，並連續購買5張相同的號碼的獎券。

沒想到幸運之神降臨，開獎後，這位女子發現自己每張獎券都中了1萬美元（約7.8萬港元）的獎金，連中5張則共計獲得5萬美元（約39萬港元）的獎金。意外之財亦令她感到不可思議，非常驚訝。

丈夫當場「嚇窒」部分獎金贈慈善機構

另外，據獎券公司所述，中獎人的丈夫也對此感到非常震驚，當下甚至「說不出話來」。據悉，中獎女士會將部分獎金捐贈至動物慈善機構和當地的非牟利組織。

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責任編輯：王明芳

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