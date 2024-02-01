網絡熱話︱未滿3歲姊弟遭推落樓慘死 狠父情婦執行死判

▲ 狠父和情婦於1月31日執行死刑，生母表示兩名孩子可以安息。

【重慶姊弟墮亡案/重慶/狠父/情婦/謀殺/死刑】重慶一對未滿3歲小姊弟，去年從15樓家中墮地身亡，背後原來是生父與情婦策劃謀殺。生父為討好「富二代」情婦，狠心把孩子推落樓，偽裝成意外，生父更於孩子死亡時假惺惺地撞頭嚎哭。當地法院在去年（2023年）5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判，昨日(31日)兩名被告被法院執行死刑，墮亡姐弟生母陳美霖收到消息後大哭:「孩子可以安息了」!

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據內地媒體報道，「重慶姊弟墮亡案」兩名被告張波、葉誠塵，被法院執行死刑，墮亡姊弟生母陳美霖收到消息後大哭，哽咽稱「這下，弟弟妹妹（兒子女兒）總算可以安息了」，陳美霖稱她和孩子外公外婆打算稍後驅車前往存放姐弟骨灰的重慶天台寺，將這個消息告訴孩子們。此前陳美霖曾稱，「希望春節前能夠有一個結果（兇手張波葉誠塵死刑覆核確認），讓孩子們安息」。

案發於2020年11月2日，家住重慶南岸區錦江華府的張波，將2歲女兒和1歲兒子從15樓丟出窗外，孩子當場摔死。調查發現張波與女友葉誠塵為「清除結婚障礙」商討殺死孩子。法院認為兩人突破人倫道德底線，作案動機及手段特別殘忍，2021年12月28日一審判決兩人死刑，剝奪政治權利終身。兩人提出上訴。

但二審時張波稱事件是意外。檢察官質疑他說前後多次進入出事房間，看見孩子在窗邊玩，卻沒有關窗或將孩子帶離危險區域，不合常理。檢察官問他，既然沒有殺害孩子，為何在發後刪除與女友葉誠塵的微信聊天記錄，今年初又為何多次寫信給前妻陳美霖懺悔求原諒，張波對此啞口無言。

而公安亦恢復了張波與葉誠塵的手機資料，當中有17557條聊天記錄，內容證實葉誠塵以自己和家人不能接受張波有小孩的事實為由，多次催促張波殺死兩個小孩。

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葉誠塵辯稱有精神病

而葉誠塵就辯稱自己有精神病，更指控張波交往初期強姦、欺騙她，她指「共謀犯案的聊天記錄是衝動商討，沒有打算實施，還說自己有精神病，聊天記錄是精神混亂的情況下發出。」

重慶市高院2023年4月6日晚庭審結束後發布消息，表示將擇期宣判。陳美霖多次表示希望張波「要贖罪就伏法」，小孩的外公外婆則表示，希望二審能維持一審的死刑判決。同年5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。

今年1月中，墮亡姊弟的生母陳美霖接受內媒採訪時表示，案件已過去有3年多的時間，「如果孩子還在，姐姐都已經6歲可以上小學了」，她並希望，「在春節前能有一個結果，能還孩子一個公道，能讓他們安息」，她亦表示，

只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。

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責任編輯：王明芳