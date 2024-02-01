北上消費︱深圳兩個人氣商場快閃遊　番茄口袋掃年貨+打卡芝士蛋糕

▲ 星河COCO Park 近日正門位置放在大型卡通龍布置。（攝：陳家昌）

港人現時愛北上，深圳更成為周末家庭客之選。除了近期最熱門的山姆、Costco超市，不少人氣商場同樣深受歡迎。記者今次也趁新春前來個深圳快閃遊，到了網紅推薦的家居店及超市掃賀年貨品。

深圳大部分大型商場都鄰近當地的地鐵沿線，基本上毋須上地面，在地鐵出口已可直達，如於深圳福田CBD核心地段的「One Avenue卓悅中心」，於深圳地鐵崗廈站下車，在站內步行路程僅3至4分鐘已到商場。

卓悅中心藝遊

One Avenue卓悅中心佔地甚廣，是近年常見的開放式街區購物中心，共有4個主題商場，以一條長800米的中央大街貫穿，當中並有16個公共空間、文化空間及紀念館，形成集結零售、餐飲、娛樂消閒、人文藝術、親子社交的場所。

▲ 中央大街標誌作品《雲樽》及中雕塑作品《預言者》都是打卡之選。（港鐡圖片)

商場內有不少知名國際品牌的專門店，迎合喜歡高端消費的客人，若對購物興趣不大，也可先在外邊的中央大街閒逛打卡，因這裡有多個大型雕塑展示，地標性作品包括《雲樽》及中國著名雕塑家隋建國的雕塑作品《預言者》，廣場也會不定期舉行各種藝術展覽，滿布文藝氣息。

人氣芝士蛋糕店

商場有多間人氣高企的餐廳，今次記者搜尋的，則是最近深圳人氣日式芝士蛋糕店KUMO KUMO，其以橙色為主調的鋪面、菜單、紙盒及紙袋，都像極某個熱門手袋品牌設計，拿上手都有份借來的虛榮感，難怪又是打卡勝物。

現場手作的原味芝士蛋糕，是必買之選，據稱採日本北海道的原材料，並獨特加入提子粒，入口濃濃的芝士味滿溢，口感不錯，價錢只人民幣39元（約43港元），性價比很高，最多可冷藏3日食用，當手信買回港亦十分適合。（卓悅中心東區B1層B185）

▲ KUMO KUMO的橙色禮盒包裝，非常適合打卡。（攝：陳家昌）

地址：深圳市福田區深南大道與金田路交匯處

前往方法：深圳地鐵1號線或10號線崗廈站下車，B出口步行5分鐘；1號線或4號線會展中心站下車，A1出口步行約7分鐘；2號線或4號線市民中心站下車，F出口步行約11分鐘。

COCO Park番茄口袋

鄰近福田口岸的星河COCO Park ，佔地85,000平方米，樓高五層，雖然已開業多年，但因為經常有人氣新店進駐，如近年大熱探魚、太二酸菜魚都有分店。

成立於2020年的家居用品店番茄口袋，便備受網紅推介之地，產品種類多元化，包括潮物、文創、美粧、配飾、零食、家品等，附有自家品牌商品，又會聯乘其他人氣產品合作，現於中國共有9間分店。

去年8月開業的星河COCO Park分店，同樣主打一站式生活館，當中有7個主題商品區，共有近2萬件各式商品可選購，臨近農曆年，現時店子也布置鮮紅奪目，又有不少賀年用品和擺設，都是入手應節產品的好選擇。

比香港多數商場店舖更貼心的設計，是備有客人休息區，若行得累或是陪人購物，大可在這裡坐坐打發時間，亦提供memo紙和筆，讓大家把心聲寫在牆上。（地址：COCO Park B1層）

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雖然山姆等大型超市是近日焦點，但若怕了人山人海，很多商場內的超市，其實同樣大有大量貨源可選擇，像COCO Park內的BRAVO YH 永輝超級市場，對港人應不會陌生，因它也是香港一間超市在內地的聯營品牌，故由商店主調顏色和店內裝潢，都有一份親切感。

現時超市都迎合農曆年而設有多個賀年禮品攤位，貨品和款式相對比香港超市更多和便宜，由平民價的糖果、餅乾，到中價的山珍海味都不缺，有些也屬內地獨有的賀年產品，都夠行足半日。（地址：COCO Park B1層）

地址：深圳福華三路268號

營業時間：11am-10pm

交通：福田口岸乘搭深圳地鐵1號線「購物公園站」C出口；3號線「購物公園站」E、G出口

記者:陳家昌

