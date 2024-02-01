抗癌勇士｜下體大出血揭子宮頸癌晚期　27歲女被判剩3月命慘歷「三失」　不服輸勇抗癌魔3年：活好當下

子宮頸癌是女性常見癌症之一，因此定期體檢很重要。一名內地女子因為下體流血不止送院，揭患子宮頸癌中晚期而需切除整個子宮，憧憬成為母親的她從此失去生育能力。除了患癌的打擊，在同一年她共經歷人生「三失」，一度陷進人生低潮。

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內地女子安琪在社交平台「小紅書」發文，分享自己患末期子宮頸癌3年的經歷。2021年4月初，當時27歲的她因為下體大量出血被送院，形容當時「連站都站不住」，醫院做的一連串檢查都是由家人推著輪椅送她去做，基本上「輪椅都坐不住」。當天醫生確診她患上子宮頸癌中晚期，需要盡快做手術切除子宮。

切除子宮手術後，很快進入化療部分。安琪每次做完治療後都會大量脫髮，對於愛美的她來說，她內心崩潰好幾次；但為配合治療，她決心將頭髮剃成光頭。

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經歷人生「三失」 走出陰霾活在當下

2021年對於安琪來說，是沉重打擊的一年。安琪得悉自己患子宮頸癌，且獲醫生告知需要切除整個子宮。安琪坦言「我一直憧憬自己的未來」，對於「不能成為一個母親」感到十分遺憾，心情低落、悲觀。與此同時，確診癌症那段時期本應正在準備結婚，她身邊有個很合適的對象，彼此都認定大家。但因為對方介意她患癌，婚事就此告吹，

「我的人生才剛剛開始，可是也就這樣子結束了。」

在同一年，她最好的朋友因為皮膚癌去世了。一開始，她接受不了經過那麼多生離死別，曾經一度崩潰，怕自己的病會對家人造成負擔。後來痛定思痛，安琪慢慢學習與癌症共存，養好身體。當時醫生宣判她只剩3個月命，到現時已經捱過了3年。她對於現在所擁有的一切很感恩，

「無法生育也好，無法結婚也好，對我來說其實並沒有那麼重要，我覺得我活好當下！沒有自己的孩子不要緊，我還有爸爸媽媽，兄弟姐妹！」

自強不息 白手養活自己

3年來都是獨居的安琪，養成了4大好習慣：保持心情愉悅、堅持早睡早起、堅持運動30至60分鐘、堅持每天泡腳和選擇合適的保養品；後來覆診，醫生指她「抵抗力比患癌前更好」。安琪為應付昂貴的醫藥費，更創業開展衣服生意，四處搜羅不同款色的居家服、潮流單品和日常用品等，收入用來支付醫藥費，

「我家人對我說最多的一句話就是：『後來有生命就有一切，有生命就可以創造更多希望。』」

子宮頸癌8大高危人士

台灣外科專科醫生白映俞早前表示，子宮頸位在子宮的最下方，會與陰道相連接。子宮頸部分有腺體細胞，也有鱗狀上皮細胞，兩種細胞的交會轉變處是子宮頸癌好發的位置。兩種細胞都可能轉變成癌症，但以鱗狀上皮細胞為主，佔7成以上。

她解釋，細胞不是說變就變，馬上變成惡性。因此細胞會先有「癌前病變」，逐步變性，通常是經過5年到10年的時間後，才會演變成子宮頸癌。因此，子宮頸抹片檢查是十分重要，如果有規律接受檢查，當發現癌前病變，然後接受治療，幾乎可以預防所有的子宮頸癌。

她又提到，感染人類乳頭瘤病毒是子宮頸癌最重要危險因素之一。人類乳頭瘤病毒超過了100種，有些容易導致生殖器或肛門長肉疣，俗稱「椰菜花」，屬低危險型。而高危險型則有10多種，容易導致癌症，感染後除了女性容易感染陰道癌、子宮頸癌；連男性罹患陰莖癌的機會增加。不過，除了感染人類乳頭瘤病毒外，以下還有其他因素需要注意︰

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罹患子宮頸癌3大症狀

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