旅遊注意｜社交媒體吹捧「有腿就能爬」　男子雲南攀入門級雪山　體力不支滑倒頭撞石死亡

▲ 社交媒體吹捧「有腿就能爬」，男子雲南攀入門級雪山，體力不支滑倒頭撞石死亡。

不少登山愛好者都會在冬季攀登雪山，但近日内地一名56歲男子在雲南攀登哈巴雪山時，因體力不支滑倒，頭部撞擊石頭死亡。事故發生後，登山大本營的遊客全部緊急下撤，官方臨時封閉登山路線，直至另行通知。

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綜合内媒報道，哈巴雪山是雲南唯一允許攀登的5,000米入門級雪山，近日一名56歲的周姓男子與其他3名互不相識的遊客，在河南鄭州相約前往香格里拉市，並聘請嚮導到哈巴雪山登山。周一（1月29日），周男在登山後下山返程途中，因體力不支不慎滑倒，導致頭部撞擊石頭，不幸死亡。

而事故亦引起香格里拉市政府的高度重視，即時派出救援隊伍展開救援工作。目前，死者遺體已被運送至麗江並火化，相關善後工作也已基本處理完畢。

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事後，許多當時同樣在哈巴雪山的登山者在網上發文，稱被通知緊急下撤，登山大本營遊客需全部下山，登山路線臨時管制。香格里拉市多個部門指，目前事件還在進一步處理中，至於是否禁止攀登將等待官方通告。

據報，哈巴雪山為香格里拉的最高峰，事故發生的地點處於山上一處名為「絕望坡」的地方，坡度較陡，非常危險。香格里拉政府亦提醒廣大遊客及登山者，登山屬於高危戶外運動項目，若需開展登山活動，要及時關注當地政府發布的相關消息。

此外，哈巴雪山近年受到許多年輕遊客的追捧，在「小紅書」等社交媒體上被稱為「人生第一座雪山」，有帖子甚至以「有腿就能爬」去吸引眼球。除了有網民發帖提醒「有腿能爬才怪」、「小白真別去哈巴雪山」外，亦有登山者提醒，雖然哈巴雪山是入門級雪山，但仍有一定難度，並非「有腿就能爬」。

行山前需做好計劃

本港攀山專家鍾建民過去接受訪問時表示，現在越來越多市民喜歡行山，意外發生的機會亦有所增加。他因此提醒，市民不要獨自行山，若發生意外時，同伴可互相照應。行山前亦要做好計劃，包括行山路線、隨身裝備等等，並要留意天氣情況。

個人行山裝備：

地圖

指南針

哨子

電話（流動充電池）

照明，後備電池

少量食品

登山鞋，防水更佳

雨衣

個人藥品及急救包

行山杖

背包

如要前往崖壁，需帶備頭盔，安全帶及繩索保護

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