【DSE】英文聆聽卷須帶收音機入考場 DSE收音機要求即睇
社會 13:00 2024/02/01
DSE文憑試筆試4月開考，課程改革後，DSE2024只有英文科設聆聽卷，應考須自備收音機。不似計數機，考評局沒有指定「DSE專用」收音機型號，但要求考生使用符合規定的設備應試。
DSE考試有規定，據考評局《考生手冊》，日校考生准考證2月上旬派發，列明考生試場使用的廣播形式。試場多使用電台廣播，考生須帶備有耳筒的收音機應試；如試場採用紅外線系統／校園廣播系統，考生須帶3.5mm、及耳筒須備有2個絕緣環；若試場用校內播音系統，考生毋需自備。
考生可使用合規的耳筒收音機：
- 能聽FM電台廣播
- 體積不超過46x15x15厘米
- 能放桌上，天線不影響其他考生，以至阻礙通道
其他電子儀器不可用
DSE考試時，考評局規定，不符以上要求的設備，不准在試場使用，考生或須安排到特別室。不合規設備有：手提電話、多媒體播放器、內置於耳筒的收音機、藍牙／WiFi設備。
考生須利用特別室內的座枱式收音機、USB播放機，或電腦播放機，收聽考試廣播內容，故毋須自備耳筒式收音機。
DSE考生亦要透過「報到易」app內的「特別室報告書」，確認進入特別室時間，及前往應考原因，才可離開試場。
局方亦提醒，具備自動調校頻道功能的收音機，或出現接收不穩定情況，故考生不宜使用。
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記者：梁凱婷