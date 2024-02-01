農曆新年2024︱8款賀年糕點融合傳統創意　鵝肝臘味蘿蔔糕+海膽帶子富貴糕

▲ 大師姐姚麥麗敏更與香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強師傅攜手，推出限量版米芝蓮星級食府文華廳自家製X.O.醬 X 大師姐至尊鵝肝臘味蘿蔔糕。（商戶提供）

甲辰龍年將至，當然不少得一系列滋味新春糕點迎新歲。各大中菜府、酒店及糕餅店，紛紛推出特色賀年糕點，將傳統、創意及美味集於一身，今年新登場的精緻賀年糕點，更是自用或送禮好選擇。

大師姐．鵝肝臘味蘿蔔糕

今個龍年，大師姐除了一系列自家年糕產品外，大師姐姚麥麗敏更與香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強師傅攜手，推出限量版米芝蓮星級食府文華廳自家製X.O.醬 X 大師姐至尊鵝肝臘味蘿蔔糕（$688/於文華東方酒店餅店選購），獨特法國鵝膶香味令傳統蘿蔔糕更增添貴氣及獨特醇厚風味，把至尊鵝肝臘味蘿蔔糕煎至呈金黃色，鹹香味濃郁。

此外，日本大根蘿蔔糕、微辣惹味的雲腿XO 醬蘿蔔糕、素食者必選的法國牛肝菌素蘿蔔糕，以及薑味濃郁的的薑汁黑糖年糕及以人手拍碎馬蹄所製成的清甜馬蹄糕等，為大家的龍年帶來好滋味。

翠園．海膽帶子富貴糕

翠園今年推出3款全新賀年糕點，大廚獨家配方雙喜燒鵝芋頭糕（$275），是傳統芋頭糕的升級版，清香荔浦芋頭配搭明爐燒鵝粒，以及臘腸、膶腸粒、蝦米等，切件煎香後吃，啖啖鵝香，層次鮮美。海膽帶子富貴糕（$305），大廚在粘米糕內加入海膽及粒粒飽滿帶子，鮮味滿溢，加配極鮮魚子醬放在糕面上同吃，可把三重海洋矜貴滋味共冶一爐。

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city'super．北海道紅豆椰汁糕

city'super今年3款獨家糕點，包括北海道元貝蘿蔔糕（$238），嚴選新鮮日本大根作主要食材，配以北海道元貝、駿河灣產櫻花蝦、大分縣冬菇及甘香半肥瘦臘腸，香口惹味。北海道紅豆椰汁糕（$188）紅豆味濃，配上清甜椰汁，最佳配搭。沖繩黑糖紅棗年糕（$188） 以原粒紅棗磨成棗泥，配合沖繩黑糖帶來了獨特的香氣，並加入黑糯米，口感大大提升。

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享工房．鹹蛋黃系列

享工房獨家首創、帶有濃濃鹹蛋香的蘿蔔糕及椰香年糕，創意滿分。鹹蛋黃蘿蔔糕配合臘腸、蝦米，並在蘿蔔糕內及糕面加上鹹蛋粒粒，驚喜惹味，口感一流！椰香年糕加入鹹蛋黃粒，食落煙韌，鹹甜交雜，效果令人意想不到，又配搭得宜。享工房還提供入廚小貼士：不論煎或氣炸均毋須解凍，切粒、厚切約1.5cm，油滾落鑊，慢火煎，切忌不停翻轉，聞到鹹蛋香！

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嘉麟樓．蒸蒸日上棗皇糕

香港半島酒店米芝蓮星級食府嘉麟樓的經典賀年美食，不少得棗皇糕，行政主廚林鈺明精心巧製的蒸蒸日上棗皇糕（$468），以椰汁糕作夾心，紅棗糕甘甜香醇且帶椰子清香，口感香滑軟糯，令人齒頰留香。其他賀年糕點包括招財進寶蘿蔔糕（$468）、戶戶順景芋頭糕（$408）、馬到功成馬蹄糕（$408）等，均滿喜慶心意。

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九龍香格里拉．海藻糖玫瑰桃膠椰汁年糕

九龍香格里拉全新推出龍騰九霄 - 海藻糖玫瑰桃膠椰汁年糕（$538），以滋補養顏的桃膠及香甜椰子汁入饌，並加入健康的海藻糖增添甜味，帶出馥郁玫瑰花香與細膩口感。典雅禮盒以象徵富貴吉祥的喜慶紅色與金色為主調，配上龍騰飛躍的精緻圖案，更包括一份充滿樂趣的皮影戲製作套裝，體驗傳統中國藝術的樂趣。

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香港天際萬豪．煙熏腩肉芋頭糕

香港天際萬豪酒店今年推出全新口味的煙熏腩肉芋頭糕（$238），上乘的芋頭搭配四川煙熏煙肉和炸菜，加入五香粉調味，口感豐富且惹味濃郁。黑糖椰汁年糕（$218）採用優質黑糖，入口煙韌軟糯，糕面綴以一對由椰汁年糕製成的立體錦鯉，栩栩如生。宗谷元貝蘿蔔糕（$238）則以特選蘿蔔及櫻花蝦乾，配以日本乾瑤柱和臘味精製而成，齒頰留香！（須於一天前預訂）

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江蘇銘悅．棗泥拉糕

中菜廳江蘇銘悅今年推出兩款賀年糕點，鹹甜各一，賀年蘿蔔糕（$188）採用當造頂級蘿蔔，配以蝦米、臘腸及各種醃肉製成，清甜惹味；新春棗泥拉糕（$158）由經典的蘇式風味糕類小食變奏而成，是特色地方美食，將糯米加入大量紅棗和椰奶烹調而成，口感煙靭，味道綿甜。

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記者：李越樺