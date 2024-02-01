  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱深圳排隊網紅食店　被爆回收食客剩飯再賣　店方解釋「失誤真相」反惹眾怒

食用安全 12:30 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

深圳排隊網紅食店被爆回收食客剩飯再賣，店方解釋「失誤真相」反惹眾怒。

北上盡情玩樂，都要注意食用安全！深圳一間網紅食肆，日前被網民揭發將食客吃剩的米飯「回收」，再重新供應，引起關注和批評。而店方就傳言主動解釋，卻又引起另一場輿論風波。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

綜合内媒報道，起家自湖南長沙、主打傳統湘菜的網紅食肆「笨羅卜」在全國有12間分店，且有「排隊王」之稱，食客常常要等候2小時或以上才能入座。然而，該人氣火爆的食肆日前卻被網民爆料，其深圳分店出現食安問題。網民在周日（1月28日）拍攝影片，稱在用餐時發現店舖員工將食客吃剩的米飯重新裝入飯煲，加熱之後再供應給其他食客；做法遭批評是極不衛生。

而同樣的爭議也曾在2021年出現在湖南長沙分店。當時有食客也目擊到員工將顧客吃剩的飯重新倒入電飯煲，等下一桌食客入座後，又重新盛出給食客，一番操作令人目瞪口呆：「瞬間倒胃口。」

點擊圖片放大
+10
+9

店家自辯反惹衆怒

面對爭議，「笨羅卜」深圳店負責人於周一（1月29日）主動回應，坦承是員工失誤，錯將員工餐倒入了給顧客準備的飯煲内。店家解釋，顧客吃的米飯都是盛在保溫桶內，而店舖本著「節約糧食」理念，員工會將顧客沒吃完的米飯，或保溫桶內沒有被盛完的米飯「回收」，裝進另一個電飯煲供員工食用，稱「飯是很乾淨的」。

不過，店方的解釋完全不被網民埋單，紛紛斥責店家做法是刻薄員工，「無論是誰都不應吃剩飯」：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

北上注意︱專用黃腳鱲、泥鯭等國產魚　深圳街市Omakase店爆紅　被質疑下欄魚刺身掀食安風險
19:00 2024/01/18
北上注意︱專用黃腳鱲、泥鯭等國產魚　深圳街市Omakase店爆紅　被質疑下欄魚刺身掀食安風險
山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
18:44 2024/01/17
山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
旅遊注意︱男子遊日興奮「吃雪球」 染病發燒8日行程全毀 雪含有害物專家：僅一情況可淺嘗
17:00 2024/01/30
旅遊注意︱男子遊日興奮「吃雪球」 染病發燒8日行程全毀 雪含有害物專家：僅一情況可淺嘗

你可能感興趣

北上注意︱專用黃腳鱲、泥鯭等國產魚　深圳街市Omakase店爆紅　被質疑下欄魚刺身掀食安風險
19:00 2024/01/18
北上注意︱專用黃腳鱲、泥鯭等國產魚　深圳街市Omakase店爆紅　被質疑下欄魚刺身掀食安風險
山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
18:44 2024/01/17
山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
旅遊注意︱男子遊日興奮「吃雪球」 染病發燒8日行程全毀 雪含有害物專家：僅一情況可淺嘗
17:00 2024/01/30
旅遊注意︱男子遊日興奮「吃雪球」 染病發燒8日行程全毀 雪含有害物專家：僅一情況可淺嘗
食用安全 網絡熱話 深圳

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）