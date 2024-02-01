靚聲歌后丨去年誤傳呂珊病重入院　開騷佳態佳登六不言休：想唱到80歲

▲ 呂珊自言不想退休！

演而優則唱的呂珊於不少劇集演母親角色，因而有「TVB御用阿媽」之稱，日前呂珊一連兩晚於伊館開騷，跟「阿仔」陳山聰合唱一曲《相愛很難》。

去年曾誤傳「重病入院離世」的呂珊狀態佳，她受訪時謙稱表現只得60多分，她說：「只開兩場不夠喉，希望再開Part 2啦。」

呂珊曾被誤傳重病入院 近況曝光面容消瘦

快將「登六」永不言休

今年3月便「登六」的呂珊，曾揚言不想退休，熱愛唱歌的她希望可唱到80歲，另外呂珊緊貼潮流，會聽人氣男團MIRROR和韓團防彈少年團（BTS）的歌曲，連BTS來港開騷，呂珊亦會往捧場，心態似乎很年輕。

另外教唱歌的呂珊為了學生，更特意去學唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》，不過她承認唱不出年輕歌手的風格。

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跟梅艷芳於荔園登台

呂珊早於6歲就入行做童星，1968年她參演呂奇主演的電影《梅蘭菊竹》，除了拍戲，呂珊兼任模特兒以及麗的映聲兒童節目主持。

後來她踏上歌唱舞台，中學畢業後呂珊當上酒廊歌手，跟梅艷芳、張德蘭等於荔園表演，

▲ 呂珊比以前瘦，幸精神不錯。（取自instagram）

靚聲歌后：幸運地一早見過世面

對於過著不一樣的童年生活，又犧牲跟家人相處的時光，她回望未有感後悔，呂珊於TOPick專訪說：「幸運地一早見過世面，令我人生上了很多寶貴的課程，包括人與人之間溝通、如何面對觀眾及鏡頭，成敗得失由自己去面對及體驗。」

至1980年代中期，呂珊轉為主流歌手，可是曾有兩年零工作：「整個人也失去方向，曾經想過做售貨員、輔警或司機。想到轉行時，感覺是很悲的，因為最熟悉的工作做不到，除了唱歌之外，想不到可以做甚麼。」

幸最終捱過低潮，推出專輯《3650夜》、《只記今朝笑》十分受歡迎。

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屢傳患厭食症暴瘦

在2000年，呂珊加入TVB，參演的首部劇集為《陀槍師姐II》，她曾接受TOPick專訪稱：「當時甚麼也不懂，入到廠對著3部錄影機，應該望那一部呢？又怎樣企位呢？幸好老友安德尊當時已過檔TVB，全靠他幫忙不少，可說獲益良多，多謝他做我的明燈。」

加入無綫多年的她演出近100套劇集，包括《封神榜》、《使徒行者》、《乘勝狙擊》等，除了是「御用阿媽」外，更演出不少殺人犯角色，她曾笑稱拍劇很好玩，可以嘗試一些人生絕對沒可能發生的事情。

惟近年不時傳出呂珊患病的消息，有指她過度減肥因而患上厭食症，暴跌至80磅，呂珊於訪談裡吾認：「我冇患過，一向都瘦。」

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