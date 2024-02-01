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Me&拍賀年片《Eye To Eye》花開富貴版　譚旻萱透露將在工作中度過新年

娛樂 12:47 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

女團Me&成員：連家穎（Vian）、譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）。

由譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）組成的女團Me&最近為商場新春活動拍宣傳片。為配合新年主題，她們特意改編《Eye To Eye》的舞步，雖然排練時間只有短短兩日，卻難不到勤力的Me&，她們一有空檔便會跟排舞老師反覆練習。

而且通宵拍攝亦無損Me&的熱情和活力，順利打造《Eye To Eye》花開富貴特別版。

烈日下拍《Eye to Eye》跳舞版MV　Me&搞笑改篇周董名曲盼盡快收工

連家穎、譚旻萱、黃淑蔓（左起）。

Me&反覆練舞超勤力

拍攝期間，Me&穿梭於多個賀年花藝裝置中，並在過百朵色彩繽紛的年花以及蝴蝶的襯托下跳舞。當途經中式拱門，小橋和涼亭時，她們突然上演宮鬥劇橋段，非常搞笑。Feanna笑說：「場景好有古代感覺，我哋啱啱有好多小劇場，好好玩。」

她們特意改編《Eye To Eye》的舞步以配合新年主題，加入更多手部動作營造「花」的元素。拍攝當日，Me&提早到達現場練舞，她們亦趁着空檔與排舞老師到場邊反覆練習，非常勤力。

女團Me&

跳舞活力十足

大會更出動航拍機以多角度拍攝Me&跳舞的片段，成功打造充滿節日氣氛兼活力十足的《Eye To Eye》花開富貴特別版。

Feanna坦言：「第一次收到要改舞步時差啲嚇襯，因為得兩日時間排，冇乜信心，好彩Vian有幫我補習。」Vian補充說：「今次隻舞嘅Concept係花開富貴，大家期待下。」

連家穎與黃淑蔓。（左起）

窩心傳統習俗

農曆新年將至，Me&有傳統的新年習俗嗎？Mandy表示沒有，Feanna說：「年初一唔可以洗頭，但真係跟唔到，所以每年嘅年初一，我一過12點就會衝去洗頭。」

她續指，每年的年三十晚，一家人都會聚在一起吃團年飯，更透露家中窩心傳統習俗。她說：「我哋會包餃子，屋企人會擺開心果喺入面，邊個食到粒開心果就代表今年順利。」

Mandy聽後興奮地說：「我要去你屋企過年。」Feanna自信表示：「我年年都食到，因為我媽咪會私心擺3粒。我阿爸勁Sweet，有一年佢食到，然後佢夾落我媽媽個碗度。」

譚旻萱。

Vian表示會跟家人聚在一起吃大餐，更會親自炮製蘿蔔糕，但今年卻要提早慶祝。她說：「因為新年前要剝牙，聖誕節已經Miss咗一次食大餐，都係因為剝牙。呢排係我唯一可以食嘢嘅時間，我會盡力食。」

Mandy則透露，會於工作中度過新年，她說：「我喺香港冇親戚，同大家工作中過新年係最好，又唔使悶，又可以賺下利是錢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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