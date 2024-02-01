抗癌媽媽︱36歲媽媽患末期乳癌生命倒數　挑戰完成100個人生願望：想給予孩子力量

▲ 36歲媽媽患末期乳癌生命倒數，拍片挑戰完成100個人生願望。

假如不幸患上重病，生命進入倒數階段，你會如何度過？內地一名36歲媽媽確診末期乳癌，她拍片記錄自己挑戰完成100個人生願望的過程，希望留下影像，讓孩子知道自己曾努力生活著，藉此給予他們力量。

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綜合內媒報道，36歲的鄧靜來自貴州，她與丈夫相濡以沫17年，育有2個兒子，大仔不到11歲，細仔1歲9個月。2022年5月她誕下細仔後，坐月時乳房脹痛，在當地醫院檢查後查不出病因，醫生告訴她有機會是乳腺炎，在其後半年時間，疼痛症狀一直未有好轉。

直到2023年1月，鄧靜與丈夫遠赴北京求醫，進行了一系列檢查，最終確診末期乳癌。她憶述，自己得知消息的瞬間，一時難以接受，「我老公起來抽煙，一起來就走廁所裡去了，我曉得他一定在哭」、「我也哭了，想到兩個孩子都還那麼小，他們該怎麼辦啊」。

同年6月，鄧靜接受乳房切除手術，可是兩個月後，卻發現癌細胞轉移到肺部，需接受標靶藥治療。她坦言在治療的過程中，每日都很焦慮，日常的消遣就是看網上短片，結果讓她產生了拍片記錄完成遺願的想法。

等將來孩子長大了、遇到困難了，翻到媽媽的這些視頻，知道媽媽在很難受的時候也在努力生活著，也許能給他們很大的力量。

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鄧靜於是在社交平台發布影片，挑戰完成100個人生願望，她透露自己仍未規劃好願望的具體內容，只想趁自己還有力氣，做一些之前沒有機會做的事。目前她已完成了3個心願，分別是「拍攝全家福」、「陪孩子一天」和「與家人出遊看海」。

她在影片中形容以前的生活很平淡，夫婦之間充滿爭論，甚至一度覺得「這樣的婚姻簡直沒有意思，還不如離了更好」，直到生病後，丈夫一直貼心照顧和陪伴，才發現早已離不開彼此。

她亦曾在影片詢問兒子，「有一天媽媽不在了，你怎麼辦呢」，兒子回答「那我也不活了」，讓她連忙說道「以後不准講這種話」。她表示，現在只想簡簡單單陪伴兩名兒子，並希望他們能健康成長。

▲ 鄧靜希望自己走後，這張全家福能成為家人永恆的回憶。（影片截圖）

影片發布至今引來不少回響，鄧靜表示，「我覺得自己在做一件有意義的事」，她亦受到不少網民的打氣說話，「他們在鼓勵我的同事，也會從我身上看到力量，甚至有那種因為媽媽患癌去世的孩子給我私信，這讓我更想把這件事堅持下去」。

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責任編輯：王明芳