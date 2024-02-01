  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗癌媽媽︱36歲媽媽患末期乳癌生命倒數　挑戰完成100個人生願望：想給予孩子力量

家事百科 12:48 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

36歲媽媽患末期乳癌生命倒數，拍片挑戰完成100個人生願望。

假如不幸患上重病，生命進入倒數階段，你會如何度過？內地一名36歲媽媽確診末期乳癌，她拍片記錄自己挑戰完成100個人生願望的過程，希望留下影像，讓孩子知道自己曾努力生活著，藉此給予他們力量。

最新影片：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

綜合內媒報道，36歲的鄧靜來自貴州，她與丈夫相濡以沫17年，育有2個兒子，大仔不到11歲，細仔1歲9個月。2022年5月她誕下細仔後，坐月時乳房脹痛，在當地醫院檢查後查不出病因，醫生告訴她有機會是乳腺炎，在其後半年時間，疼痛症狀一直未有好轉。

直到2023年1月，鄧靜與丈夫遠赴北京求醫，進行了一系列檢查，最終確診末期乳癌。她憶述，自己得知消息的瞬間，一時難以接受，「我老公起來抽煙，一起來就走廁所裡去了，我曉得他一定在哭」、「我也哭了，想到兩個孩子都還那麼小，他們該怎麼辦啊」。

同年6月，鄧靜接受乳房切除手術，可是兩個月後，卻發現癌細胞轉移到肺部，需接受標靶藥治療。她坦言在治療的過程中，每日都很焦慮，日常的消遣就是看網上短片，結果讓她產生了拍片記錄完成遺願的想法。

等將來孩子長大了、遇到困難了，翻到媽媽的這些視頻，知道媽媽在很難受的時候也在努力生活著，也許能給他們很大的力量。

點擊圖片放大
+5
+4

鄧靜於是在社交平台發布影片，挑戰完成100個人生願望，她透露自己仍未規劃好願望的具體內容，只想趁自己還有力氣，做一些之前沒有機會做的事。目前她已完成了3個心願，分別是「拍攝全家福」、「陪孩子一天」和「與家人出遊看海」。

她在影片中形容以前的生活很平淡，夫婦之間充滿爭論，甚至一度覺得「這樣的婚姻簡直沒有意思，還不如離了更好」，直到生病後，丈夫一直貼心照顧和陪伴，才發現早已離不開彼此。

她亦曾在影片詢問兒子，「有一天媽媽不在了，你怎麼辦呢」，兒子回答「那我也不活了」，讓她連忙說道「以後不准講這種話」。她表示，現在只想簡簡單單陪伴兩名兒子，並希望他們能健康成長。

鄧靜希望自己走後，這張全家福能成為家人永恆的回憶。（影片截圖）

影片發布至今引來不少回響，鄧靜表示，「我覺得自己在做一件有意義的事」，她亦受到不少網民的打氣說話，「他們在鼓勵我的同事，也會從我身上看到力量，甚至有那種因為媽媽患癌去世的孩子給我私信，這讓我更想把這件事堅持下去」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

令人心痛︱38歲媽媽剛生完二胎猝逝　生前患感冒曾稱怕傳染給女兒
10:51 2024/01/29
令人心痛︱38歲媽媽剛生完二胎猝逝　生前患感冒曾稱怕傳染給女兒
喪母之痛︱癌母離世黃偉晉懊悔1件事做得最錯　見媽媽生前「未送出訊息」淚崩
17:13 2024/01/22
喪母之痛︱癌母離世黃偉晉懊悔1件事做得最錯　見媽媽生前「未送出訊息」淚崩
最後的禮物｜患癌母離世前親手包餃子 兒再嘗雪藏半年「媽媽牌餃子」淚崩
13:40 2023/12/17
最後的禮物｜患癌母離世前親手包餃子 兒再嘗雪藏半年「媽媽牌餃子」淚崩

你可能感興趣

令人心痛︱38歲媽媽剛生完二胎猝逝　生前患感冒曾稱怕傳染給女兒
10:51 2024/01/29
令人心痛︱38歲媽媽剛生完二胎猝逝　生前患感冒曾稱怕傳染給女兒
喪母之痛︱癌母離世黃偉晉懊悔1件事做得最錯　見媽媽生前「未送出訊息」淚崩
17:13 2024/01/22
喪母之痛︱癌母離世黃偉晉懊悔1件事做得最錯　見媽媽生前「未送出訊息」淚崩
最後的禮物｜患癌母離世前親手包餃子 兒再嘗雪藏半年「媽媽牌餃子」淚崩
13:40 2023/12/17
最後的禮物｜患癌母離世前親手包餃子 兒再嘗雪藏半年「媽媽牌餃子」淚崩
夫妻之道 爸媽心聲 家庭教育 乳癌

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）