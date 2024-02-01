黃美棋結婚丨黃美棋將榮升幸福人妻　晒山珍海味超多金器過大禮勁豪氣

▲ 黃美棋好幸福呀！

「美棋BB」黃美棋與男友鍾健威（Ray）在去年宣布婚訊，決定結束11年愛情長跑。當時美棋在社交網發文分享被Ray求婚的感受，大讚未婚夫：「今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你，今次你係勁嘅」。

【娛圈囍事】黃美棋宣布榮升準人妻 與鍾健威結束11年愛情長跑

豪晒過大禮

今日（2月1日）美棋分享完成過大禮儀式，晒過大禮的相片，相中可見Ray相當豪氣及有誠意，驚見有四對流星錘﹑鳳冠﹑金豬﹑不同金器，還有大量的山珍海味，大大隻鮑魚和勁大塊花膠，足見Ray和其家人非常愛錫美棋。

▲ 黃美棋完成過大禮。

美棋更開心得戴了其中一對流星錘拍照，臉上流露幸福的笑容，更表示：

「好感恩過大禮終於完成🫶🏻 Yeah !!!

睇住呢一切傳統儀式嘅發生，

真係感動到有啲眼濕濕 ～

多謝大家為我地嘅過大禮咁悉心安排🙇🏻‍♀️

多謝你哋每個人都好錫我🥰

多謝各位猛男兄弟🙏🏻

最緊要多謝鍾生同佢屋企人對我嘅愛護🫶🏻

所有嘅安排、每樣都係我喜歡的…

我爸爸媽媽亦都好滿意你嘅誠意之作✨」

美棋續說：

「我係細女～哥哥娶咗個日本呀嫂

家姐嫁咗個澳洲姐夫🤣

所以咁大個女真係第一次經歷呢個儀式。

由細到大我都係度諗，

如果將來有一日我出嫁，除咗有龍鳳鈪、金鏈等等，我希望係帶住一個鳳冠 。」

最後她指期待人生展開新一頁：

「再次感謝大家嘅愛戴 ❤️

我們準備迎接新的開始，

幸運是我們。」

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