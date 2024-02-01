網絡熱話︱4青年向跑馬地露宿者潑汽水　影片瘋傳一人致歉：俾多次機會我

▲ 4青年向跑馬地露宿者潑汽水，影片瘋傳後，一人致歉。

近日網上社交平台流傳一段影片，3男1女共4名青少年在跑馬地馬場鄰近的一條行人隧道內，向正在休息的露宿者潑可樂及清水，嚇得露宿者驚叫。4名青少年繼續嘻笑追逐，及後則跑入升降機內逃走。影片在網上流傳後引發熱烈議論，網民指出其中一名涉事青年，是就讀赤柱一間中學的中四學生。

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相關影片在網上流傳後引發熱議，4名青年向正在跑馬地行人隧道內休息的露宿者淋水及可樂，期間有露宿者「中招」後受驚呼叫。涉事青年笑聲不絕，有人大叫「走呀兄弟」，隨後4人就衝向隧道的升降機內逃走，交談期間偶有粗口：「仲有個罐未扔呀X你！」影片最後在一片譏笑聲中完結。

有網民指出，其中一名涉事青少年為正就讀赤柱某間中學的中四學生。大批網民直斥4人行為，並要求他們公開道歉。其中一名疑似涉事青年，事後在個人社交平台上道歉，直指「好對唔住」，又解釋事件起因是由於「我哋同露宿者之間發生咗啲爭執，跟住我用咗一個錯誤嘅方式去報仇」，事後已向校方解釋清楚事件，承諾不會再發生這樣的事情，並表示「希望大家可以俾多次機會我」。

然而，網民未滿意涉事青少年的道歉，有人表示已報警，網民留言痛罵學生：「道歉亦只係因為被發現，有悔意就唔會去到畀人po出嚟先後悔，一啲都唔值得原諒」、「你只不過係驚俾人鬧起底」更有網民稱：「佢老豆老母唔知有咩感覺？」

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責任編輯：王明芳