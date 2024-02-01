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脂肪肉瘤｜187cm長腿男星右腿有異樣　求醫揭患惡性腫瘤　錯過治療黃金期或需截肢

醫健人物 12:56 2024/02/01

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現年34歲的內地男星吳旭東，於2013年參演電視劇《龍門飛甲》而開始為人認識。惟事業正穩步發展之際，他卻於去年發現自己右腿有異況，求醫檢查後更證實是惡性腫瘤，不但令演藝事業被迫中斷，更面臨截肢危機。他近期接受訪問時便表示半年來自己努力抗癌，並呼籲定期檢查身體，不要錯過黃金治療時間。

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吳旭東早前與北京電視台合作拍攝治病過程的記錄片，披露自己的心路歷程。他指平時勤於緞鍊、身體向來健壯，惟去年開始感覺大腿有異狀，但當時不想延誤劇組拍攝工作，他4個月後才抽時間去醫院做檢查，結果證實患上脂肪肉瘤，屬於惡性腫瘤，

「拿到報告的我，我感覺人生變成了黑白色，世界都崩塌了。」

雪上加霜的是，當時醫生指他已過了黃金治療期，或需截肢治療，即鋸掉腿骨更換血管，或是將髖骨以下的腿全部截掉，要他有終生坐輪椅的心理準備。

吳旭東表示，之後每天叫他起床的，不是自律而是腫瘤。不幸之中的大幸是，他最終在沒有截肢情況下，醫生為他做了腿部腫瘤切除手術。手術後，其腿上除了留下駭人的傷疤，他亦需持續進行25次放射治療、各式各樣的復健及檢查。被問及是否辛苦，他卻反指自己最心痛的是父母一把年紀，還要陪自己對抗病魔。

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吳旭東因此呼籲千萬不要對自己的身體，有一種自以為是的僥倖心理。他指以往生病總喜歡強撐，以為問題不大，隨著時間便會好，但其實卻可能錯過腫瘤的最佳治療時機。

「一定要定期體檢，身體有任何異樣，千萬不要硬扛，不要騙自己」，凡事把健康擺在第一。」

脂肪肉瘤成因未明

本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，脂肪肉瘤屬罕見的腫瘤，是脂肪細胞形成的惡性腫瘤，患者身上會出現腫塊，而且會越來越大，除非腫瘤擠壓神經線，否則患者未必感到痛楚，「如果身上出現不明腫塊且生長速度快，應接受影像檢查及電腦斷層掃描，有需要或要接受活檢。」此病主要成因未明，亦無法預防，女性患者略多，而有個別多發性脂肪瘤患者，患上脂肪肉瘤的機會亦較高。

梁醫生指治療方面會以手術切除，一般復發率不高，「如果腫瘤大於10厘米，切除得不夠乾淨，就會以放射治療輔助，減低復發率。」此外，亦要參考腫瘤的惡化度，「第1級高分化腫瘤，復發率較低；第2級中分化腫瘤及第3級低分化或未分化腫瘤，相對而言復發率較高。」

他建議患者宜每半年至1年接受磁力共振檢查，及定期接受電腦斷層掃描照肺，減低復發及肺轉移的風險，「一旦出現擴散可接受手術，如果手術難以處理，可接受化療或標靶藥治療。」

脂肪肉瘤與脂肪瘤

另外，脂肪瘤（lipoma）及脂肪肉瘤（Liposarcoma）的外觀一樣，同為腫塊，但脂肪瘤為脂肪細胞形成的良性腫瘤，會個別生長在手腳和身體。一般而言，可透過生長速度分辨出脂肪瘤及脂肪肉瘤：脂肪瘤生長速度較慢，速度通常以月或年計；脂肪肉瘤生長速度較快，速度通常以星期或月計。

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