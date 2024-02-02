贏在起跑線︱父母安排1歲BB學法文為博入名校　專家：育兒群組助長家長比較心態

▲ 曾展國指父母的比較心態，令到小朋友身心疲累。

【起跑線/名校/育兒/Playgroup/贏在起跑線/幼稚園/名幼】香港是一個競爭激烈的社會，成人要在職場上生存，免不過要與人競爭，競爭就有輸贏，有輸贏就會可能會被比下去，覺得在比較下沒別人那麼強、沒有那麼有優勢、沒有那麼幸運。

因為這種心態，父母亦容易將比較投射到兒女身上。這種比較也有兩樣，較好的是怕自己的兒女比不上他人的兒女，是否因為自己給兒女的不足夠，怕他們吃虧；但另一種比較差的，是父母在與其他父母比較，想兒女出眾的時候，顯得自己更有面子。

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前者的心態，在一般父母都容易出現。他們總覺得人家給兒女的教育及培養都做得比自己多，見人家給兒女補習，自己就立即也安排兒女補習；人家給兒女學各樣樂器，自己也立即給他們學習一兩樣樂器，所謂的贏在起跑線，或至少不是輸在起跑線。我聽過有一歲的嬰兒，就已經要去法文的「遊戲小組」（Playgroup)。當然，不少家長甚至為了讓兒女能考入名校，舉家搬往名校區，家長就是希望子女贏在起跑線。

後者的心態，多在專業人士的父母中出現，他們生活的世界本就有很多競爭與比較，而自己總算是較成功的一群。對於兒女，他們也不希望輸給他人的兒女，免得自己在自己的生活圈子中丟臉，給人家非議為何以專業人士的背景，兒女的學業成績卻這麼差。

曾經聽過一個專業人士的女兒，母親希望她讀法律，女兒卻想讀歷史，在討論期間，母親依然堅持，女兒卻一語道破，母親只是因為表哥讀法律，所以才想她也讀法律。

羊群心態使人迷失方向

自從互聯網資訊發達，家長比較的心態就更加厲害，不少家長在他們的手機訊息群組及網上討論區互通育兒心得或艱難之處，又或互通最新教育資訊。這本來也不是壞事，但羊群心態往往跟從的都是錯誤的、會令人迷失的方向，使家長及子女們一同投入了互相競爭的境地。

另外，不少兒童產品及服務的廣告，都標榜他們的產品及服務能幫助兒童智力及學習能力，令他們比別的孩子強，能贏在起跑線。他們甚至在互聯網的討論區，製造贏在起跑線的假象，一般家長還以為這些訊息只是來自其他家長，但其實是商家營造市場氣氛的手法，讓家長墮入比較的圈套，然後不斷消費。

家長比較的心態，令兒女要學這學那，追趕名校的學習要求，搞得身心疲累。筆者經常在不同場合，聽到父母向兒女說，你看看這個那個，他們多聰明努力，已經如何如何，你要快加把勁。其實，這種說話實在是在傷害自己的兒女。他們會以為父母愛他人的兒女比自己多。如果這情況發生在兄弟姊妹身上，那就更加大問題，因為偏心的訊息已表露無遺。他們會以為自己沒有用，令父母不開心，漸漸背起了所有責任，但以一個小朋友來說，這擔子實在太重了。

作為一個負責任的父母，我們絕對不應將成年人面對的競爭提早在子女的兒童時期就出現，兒童應得到快樂的成長過程，將來才能有自信活出人生。我們應走出競爭圈，避免羊群的思維影響自己，冷靜思考兒童教育的目的是什麼，讓兒女能有一個自信快樂的童年。

今天我要教大家的小貼士是，多擁抱你的孩子。你有沒有發覺，子女讀書後，尤其到了中學，就沒有擁抱你的孩子？你是否認為他們成長了，所以不需要你的擁抱？其實擁抱是人與人之間親密表現的行為，能傳達愛意。我鼓勵家長們多擁抱兒女，就算他們有點靦腆，也不要怕，你不需多說話，只要告訴他們爹哋媽咪好想攬你，你會發覺你和子女的關係會有好轉。

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