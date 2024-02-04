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新聞之花︱姚子羚演《狀王之王》與胞妹「打對台」　主播饒慧珊樣靚身材好不輸女藝人

娛樂 22:01 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

姚子羚（Elaine）親妹饒慧珊（Sandy）是新聞之花！

由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、林子聰等主演的TVB劇集《狀王之王》播放當中，而姚子羚（Elaine）的親妹饒慧珊（Sandy）再度與家姐「打對台」，事關Sandy在上月起已重返Now TV任新聞主播。

Sandy有靚樣、好身材，條件絕不輸蝕給一眾女藝人！

狀王之王丨姚子羚變「鬚美人」被胡蓓蔚取笑　與陳楨怡爭風呷醋搶王浩信

姚子羚妹妹重返主播台

姚子羚（Elaine）有一姊一妹，妹妹饒慧珊（Sandy）畢業於香港樹仁大學新聞系，2011年加入Now TV任主播，曾在中途離開，至2016年回歸再做高級主播，並主力報財經新聞。

在2021年7月，Sandy成為人妻，在同年年底，Sandy發文宣布自己離開Now TV，並任職活動司儀。

在2年過去，Sandy於上月起重返Now TV做主播，網民相當興奮：「Welcome Back」。

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饒慧珊獲封新聞之花

網民一向細心留意主播，發掘出不少新聞之花，而饒慧珊也可說是其中一位。從她的日常生活照可見，她轉化淡妝，外貌較上鏡清純，同樣有白晢肌膚，身材更是非常豐滿，完美遺傳媽媽的台妹優良基因。

姚子羚曾代妹妹回答指她無意入行，因為即使她在街上被認出也會感到害羞，所以一直低調處理二人的關係，甚少公開合照。

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姚子羚入行20年未奪視后

Sandy事業愛情兩得意，身為姐姐的姚子羚似乎就要加把勁了！

子羚的新劇《狀王之王》最近播出，由於賀歲檔有不少觀眾外遊，被行內人視為「炮灰檔」，對收視難免有所影響。

子羚於2002年參加 《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍後入行，翌年在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演傻更更的「四眼妹」。主持出身的她共主持過逾60個節目，又演出過大大小小電視劇，包括《四個女仔三個BAR》、《鐵血保鏢》、《同盟》等。

曾自嘲「最老花旦」的姚子羚，打破花瓶形象，於2015年首憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項，，演技備受肯定。

她在2021年憑台慶劇《拳王》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後五強，可惜仍未能冠上視后寶座。

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最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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