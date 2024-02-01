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【企圖謀殺】涉奶茶混安眠藥再刀傷女兒　精神病婦企圖謀殺等罪成判醫院令1年

社會 13:08 2024/02/01

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涉奶茶混安眠藥再刀傷女兒，精神病婦企圖謀殺等罪成判醫院令1年。（資料圖片）

48歲精神病婦涉將混入安眠藥的奶茶予丈夫及女兒飲用，乘女兒入睡後，用刀𠝹其頸及手，早前於高等法院被裁定企圖謀殺等罪成，今(1日)被判醫院令12個月。法官判刑時指，案發時被告患精神分裂症及嚴重抑鬱，被告案發前已有幻聽及幻覺，若非患病亦不會發生本案，故可減低刑責。精神報告指被告雖已有好轉，但仍有精神病徵狀，暴力風險高，法官接納建議判處被告醫院令1年。

女被告楊芳茱（48歲），被控意圖犯可公訴的罪行而施用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪、企圖謀殺罪，以及1項交替控罪，即有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2021年4月13日在一單位內，非法導致其女兒及丈夫服用勞拉西泮（Lorazepam）；被告另於翌日在同地企圖謀殺趙姓丈夫，及意圖使其女兒身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她；被告的女兒及丈夫現年分別22歲及61歲。被告經審訊後被裁定首兩罪罪成。

代表律師求情指，被告的丈夫及女兒移居外國後，拒絕回港作供，並表示反對檢控被告。被告亦表示會就其行為負責，不希望因此為家庭帶來任何傷害，望法官按照精神報告建議判處醫院令。

法官張慧玲判刑時形容本案屬悲劇，被告性格溫和及關懷別人，案發前被告有幻聽及幻覺，聽到聲音指女兒有危險。丈夫及女兒告知非事實，並著被告求診精神科但被拒，被告當時並未察覺自己患精神分裂及精神失常。

法官指儘管被告被裁定企圖謀殺等兩罪成，若非被告患病便不會犯案，被告當時為拯救女兒才作出傷害行為，被告受嚴重抑鬱及精神狀態影響下犯案，故可減低刑責。

精神報告指被告定罪後感到平靜，經治療後病情有所改善，惟仍有精神病徵狀，暴力風險高，建議於小欖精神病治療中心接受9至12個月治療，被告亦深明安排有助其病情。法官考慮所有情況後，認為毋須判監，就兩罪判處醫院令1年，並祝願被告早日康復。

控方早前於開案詞指，警方於2021年4月14日接報到場，發現被告女兒手及頸均有傷痕，以及被告丈夫口齒不清，單位內有血跡。兩人送院後被驗出尿液內含有勞拉西泮（Lorazepam），被告女兒則被發現頸部傷口深至肌肉層，被送至深切治療部。

警方翌日到被告胞妹家拘捕被告，並於被告背包搜出一把刀，刀上有被告及其女兒的DNA。被告於警誡錄影會面時指，案發日購買奶茶後加入30粒安眠藥後讓女兒及丈夫飲用。待女兒入睡後，被告三度用刀𠝹女兒的手，再拿另一把刀離開單位擬自殺。

被告解釋用刀𠝹女兒，為避免女兒被綁架及強姦。被告指於案發前半年已聽到有男聲對她稱，會綁架女兒及賣至妓院。

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記者：林育慧

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