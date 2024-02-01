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網絡熱話︱35歲男存款100萬靠利息「躺平」　住垃圾屋拒工作娶妻：一個人很自由

家事百科 14:26 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

35歲男存款100萬靠利息「躺平」，住垃圾屋拒工作娶妻。

近年愈來愈多現代人選擇不婚。內地一名35歲單身男子，靠多年的工作存下100多萬人民幣，並靠著利息維持生活開支，每日在家中「躺平」、不工作，堅決不娶妻。

最新影片：

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TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

影片平台抖音賬號「家簡生活」早前分享男子的故事，他透露自己今年35歲，擁有100多萬元存款，單靠利息便足夠應付生活開支，因此選擇「躺平」，堅決不結婚。

男子認為，愛情是生活的調味品，而並非必需品，而存款是他用汗水和智慧換來的，如今一個人在家中吃吃喝喝，享受著獨居生活，感到自由自在、無拘無束，比身邊的人都過得輕鬆瀟灑。

不過片中可見，男子的家中非常雜亂，全屋堆滿了大量垃圾，外賣盒、膠杯、餐具等隨處放，地板、牆壁沾有陳年污漬，污糟程度令人慘不忍睹，清潔人員花了很大努力才將「垃圾屋」打掃乾淨。

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影片發布後引來熱議，有網民認為「100萬，以今年利息水平，大概有27500一年，2000塊一個月，躺不平」、「100萬一個月利息夠幹啥啊」，但亦有人表示「如果有房子的話，一個人3000完全夠了」、「沒有房貸車貸，他又單身，在n線小城市完全夠用哦」。

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責任編輯：王明芳

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