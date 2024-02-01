學校動態︱港鐵退役列車進駐將軍澳循道衛理小學　化身「列車教室」及「心靈車廂」供學生享用

▲ 民政事務處西貢區民政專員馬瓊芬女士，JP、香港基督教循道衛理會會長林 津牧師、港鐵公司車務工程維修總管李劍雄先生，一同主持退役列車車廂揭 幕儀式，為退役列車的第二生命揭開序幕。學校提供

【港鐵/將軍澳循道衛理小學/將軍澳小學/升小面試/升小派位】港鐵列車進駐將軍澳循道衛理小學，自2021年開始，港鐵公司致力推動「退役列車保傳計劃」，旨在與社區夥伴合作，給退役列車及配件賦予第二生命。1月27日月，E110「烏蠅頭」列車正式進駐我們校園(將軍澳循道衛理小學)，成為將循家新成員，以不同形式繼續服務學生及社會。

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今天，民政事務處西貢區民政專員馬瓊芬女士，JP、香港基督教循道衛理會會長林津牧師、港鐵公司車務工程維修總管李劍雄先生，一同主持退役列車車廂揭幕儀式，為退役列車的第二生命揭開序幕。

無論在外型或內籠皆保存「烏蠅頭」列車的原貌供學生參觀，讓學生了解服務香港市民四十年列車的狀況。學校將「烏蠅頭」列車命名為「展現號」，將列車車廂變身為展覽廳，展示學生的驕傲﹔車廂也可變身為「列車教室」，供學生上生命教育課、人文科、班主任課之用﹔還有，列車的駕駛室裝上模擬駕駛列車軟件，成為「模擬駕駛艙」，讓學生享受駕駛列車的樂趣；學生也可以登上此「心靈車廂」，在寧靜的車廂中尋找心靈的餵養。

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「烏蠅頭」列車進駐我們的校園，成為我們將循家的其中一個成員，誠如主禮嘉賓林津牧師分享，列車可以成為學校的一個地標，更重要的是每當我們望見這個地標的時候，可以提醒我們人生的目標是什麼，就如列車一站一站地奔往終點站，目標清晰。

學校期望與將軍澳社區不同機構、人士合作，透過列車車卡創造無限的可能性，善用資源，關愛社會，活現列車的第二生命，繼續服務社會，也如「展現號」的含義，展現學生的驕傲與進步。

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責任編輯：王明芳