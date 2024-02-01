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農曆新年2024丨Red Bull限定魚蝦蟹禮盒　新春玩遊戲即可換領

休閒消費 13:30 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

農曆新年家人歡聚，或和朋友暢飲，總是離不開團體遊戲，魚蝦蟹更是最受歡迎的必備遊戲之一。爲迎接龍年，Red Bull特意設計出一套醒神爽利的龍年限定魚蝦蟹禮盒，助力大家龍來運轉。

 
魚蝦蟹禮盒為印有Red Bull標誌的紅色騰雲盒子，代表喜慶和幸運。盒内有一罐Red Bull能量飲料，以及全套的魚蝦蟹遊戲（骰子、骰盅、Red Bull設計圖紙）。

魚蝦蟹圖紙的色彩特意選用了能量充沛紅色，更配以精緻典雅的銀色騰雲圖案。每一處細節均縈繞新年祥瑞之意，寄托龍年的美好祝福，描繪歡聚喜悅的動容。

有別於傳統紙製，悉心選用超細纖維布料，手感和質感大大提升，此外，圖案全部融入了Red Bull的特色，令人煥然一新和充滿能量。
 
Red Bull特設兩款互動遊戲送出龍年限定魚蝦蟹給支持者。1月31日起在Red Bull Hong Kong Instagram發佈最新的連續短片(Reel)，留言分享最特別的拜年活動經驗，獲得最多Like數的參加者便可以獲得Red Bull龍年限定的魚蝦蟹禮盒乙份。

2月4號Red Bull Hong Kong Instagram的限時動態將會發佈謎題，參加者發揮腦洞回答問題，首十位回答正確的帳號將贏得這份限定版魚蝦蟹作為獎品。
 

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