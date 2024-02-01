令人心痛｜未滿月BB疑遭棉被蒙頭窒息昏迷　送院搶救13日終不治【嬰兒睡眠安全貼士】

▲ 台灣一名未滿月男嬰意外窒息猝死，懷疑被毯子蒙頭昏迷，送醫搶救13天後最終不治。（iStock圖片）

照顧嬰兒要特別留神，稍一不慎可能會抱憾終身！台灣一名未滿月男嬰，懷疑睡覺時被毯子蒙頭，母親發現時已經陷入昏迷，緊急送醫急救，於深切治療部搶救13天最終不治。檢察官解剖指出男嬰意外窒息猝死，仍在坐月子的母親失去頭胎孩子十分心痛。

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根據《聯合新聞》報導，台灣嘉義縣雄鄉西安村1月18日凌晨，一名未滿月男嬰母親在家中坐月子，疑因體力不支過勞與孩子同床昏睡，起床驚見孩子不慎被棉被蒙住頭部昏迷，男嬰臉色蒼白、始終叫不醒，母親急忙將孩子送醫急救。

13天搶救後宣告不治

男嬰送醫搶救雖然一度維持心跳，但情況依然不樂觀，被轉送至兒童深切治療部接受治療。昏迷指數在3左右徘徊，最終經過13天搶救，因病情急轉直下，瞳孔放大且無光反射，醫生後經家屬同意後移除維生設備，不久後宣告不治。

檢察官和法醫解剖後表示，無外傷，無外力介入，證實為意外窒息猝死；造成撼事，新手爸媽照顧壓力大，及身體過度勞累，而且失去頭胎孩子，家屬心情都悲痛萬分。

國健署建議「同室不同床」

台灣衛生福利部國民健康署表示，與寶寶同床睡是嬰兒猝死症危機之一，建議要「同室不同床」。避免寶寶暴露於嬰兒猝死及危機中，例如：無預期翻身移動造成口鼻被壓迫或阻塞，呼籲家長遵守「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」的原則。

2011年，台灣兒科醫學會參考了美國在這方面的最新公布，制定了以下建議，預防嬰兒猝死症。

1. 一歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡，側睡並不安全。

2. 床鋪表面必須堅實，外圍可包以被單。

3. 不建議讓嬰兒與其他人同睡，但建議與父母同室睡眠。父母可將嬰兒抱在床上餵奶或安撫，在父母要入睡前應把嬰兒放回嬰兒床上。此外，雙胞胎或多胞胎也必須分床睡眠。

4. 嬰兒床不可有任何鬆軟物件，如枕頭、被褥、蓋被、毛毯、羊毛製品。嬰兒床應該是堅硬的，並以被單包裹妥善。

嬰兒睡眠安全要點

作為父母，如何確保嬰兒的睡眠環境安全？據衛生署「家庭健康服務」網站資料，關於嬰兒睡眠安全有一些要點，包括嬰兒要仰睡、面部及手外露；勿放軟身物件和寬鬆被舖；嬰兒睡在自己的牀上，與照顧者同睡一室；床褥要結實；溫度舒適等。

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時亦指出其他嬰兒睡眠注意事項，要避免嬰兒床邊擺放不必要的公仔、避免使用太厚的毛氈，以及注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間等。

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責任編輯：王明芳