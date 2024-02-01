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醫療事故？｜醫生兩年前指示可停針　八旬翁氣促入院照被打胰島素終腎衰竭不治　兒子指控涉醫療失誤

醫生診症室 20:29 2024/02/01

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打錯胰島素針出事？TVB節目《東張西望》近日報道，一名患多種長期病的88歲老翁，前年因一次意外入院，當時獲醫生指示可停止注射胰島素，惟數日後因氣促到另一間醫院治療時，醫生卻為他注射胰島素，結果出院回家後幾天便因腎衰竭離世。兒子質疑醫生錯誤為父親處方胰島素，導致父親死亡，院方則否認出事。

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兒子鄭先生透露，88歲父親患有高血壓、糖尿病及腎衰竭等長期病患，多年來經常進出醫院複診，2021年起需注射胰島素。在2022年7月初，鄭伯因跌倒到馮堯敬醫院治療，出院時醫生表示其血糖穩定可停止注射胰島素，回家後血糖指數亦一直穩定，故未有注射胰島素。

護士未理要求 為父注射胰島素

同月22日，鄭伯因氣促問題到瑪麗醫院急症室求醫，住院一晚後，護士向兒子表示已為父親注射胰島素，並吩咐兒子回家後觀察父親狀況。鄭先生憶述當時父親感相當生氣，稱自己已向護士要求停止注射胰島素，但對方未有理會。至24日出院時，鄭伯身體明顯虛弱無力；回家後情況出現惡化，睡眠時更會輾轉反側，但鄭伯就對醫院失信心而拒絕入院，最終在出院3日後不幸離世，死因為腎衰竭。

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家屬質疑或涉醫療失誤

家屬其後向病房主任查詢，對方表示當時醫生或未有留意鄭伯的最新病歷及藥單，錯誤為他處方胰島素，並向家屬致歉。翻查鄭伯在馮堯敬醫院的醫療紀錄，由於為鄭伯注射胰島素後出現低血糖情況，故醫生決定停止注射，其後血糖指數穩定，出院紀錄上亦有寫明已為病人停用胰島素。

鄭先生質疑父親的死亡或涉醫療失誤，但瑪麗醫院卻否認錯誤。院方解釋鄭伯在救護車時的血糖指數為8.4，比同年4月的空腹血糖指數6.8要高，所以需要注射胰島素，又指鄭伯為長期糖尿病患者，不能貿然停針，或會出現對胰島素依賴的情況，對於馮堯敬醫院的決定有斟酌。

不過鄭先生就稱當時父親剛進食早餐，血糖略高應屬合理情況，不能與空腹時的血糖作對比。再查閱鄭伯的住院紀錄，可見注射胰島素後，鄭伯的血糖指數一度低至2.3，院方便餵他服用葡萄糖水。鄭先生亦對院方的解釋有懷疑，

「如果你話唔可以停藥嘅話，咁喺24號出院嘅時候，佢哋又將我爸爸嘅胰島素停晒喎，其實解釋係有啲前後矛盾。」

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院方說法反覆 家屬企硬不接受

家屬最終向醫管局作出投訴，院方去年6月安排會面，表示詢問內分泌科專科醫生後，認為處方胰島素的決定不太恰當；又指馮堯敬醫院的出院紀錄上沒有交代停針的原因。兒子對於院方的反覆說法感不滿，亦認為醫生相當不負責任，

「出現咗醫療失誤嘅時候，然後（院方）用一啲大話、一啲專有知識嘗試去蒙混過關，呢啲做法我哋係好睇唔過眼。」

瑪麗醫院回覆節目組表示，主診醫生當時已充分考慮病人情況及病歷，亦有密切監察血糖值，不涉及人為失誤，病人離世亦與當時的胰島素注射決定無關。家屬則表示會繼續向醫管局及醫委會申訴，找出真相。

血糖指數低於3可致嚴重併發症

內分泌科及糖尿科專科醫生周振中表示，對於年老二型糖尿病患者，一般合理空腹血糖指數為3.9-8，如血糖指數低於3，就有可能出現嚴重併發症，如昏迷、抽筋、誘發中風等，嚴重更可致命。至於對胰島素依賴的情況，周醫生就指並無此說法，二型糖尿病患者並不會依賴胰島素。若長者腎功能較差，出現嚴重低血糖的機會較高，身體承受低血糖的能力亦較低，所以治療長者時避免出現低血糖是一大重點。

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