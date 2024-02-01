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寒冷天氣︱天文台料年廿九一夜跌7℃　年初一氣溫再下降濕凍過年【附頭炷香注意事項】

休閒消費 13:57 2024/02/01

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天文台料年廿九一夜跌7℃，年初一氣溫再下降，濕凍過年。

【黃大仙/頭炷香/寒冷/天氣/新年】下周就是農曆新年，天文台預報本港氣溫將於年廿八（7日）起降溫，年廿九更會一夜跌7度，年初一氣溫預計介乎11度至16度。而今日（1日）氣溫介乎20至23度，相對濕度最高達100%，未來一連八天持續降雨。

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天文台報告，一股潮濕的海洋氣流會在明日（2日）繼續影響廣東沿岸。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。同時，一股東北季候風會帶來稍涼的天氣。預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，氣溫逐步轉冷及有幾陣雨。

而在未來九天天氣預報方面，天文台預測年廿九（8日）最低氣溫為13度，相對前一日年廿八（7日）最高溫20度，將會一夜跌7度；年廿九（8日）氣溫介乎13至17度，到年三十（9日）氣溫進一步下降到11至14度；而年初一（10日）相對濕度介乎60%至80%，最低氣溫11度，早晚寒冷，大致多雲。

年初一相對潮濕，日間及晚間天氣寒冷，亦會有驟雨，善信如到祠廟上頭炷香，記得要做好保暖，並帶備雨具以備不時之需。以下是到黄大仙祠上頭炷香的注意事項：

開放時間：

  • 年三十（2月9日）晚上9時正開放予善信入祠第一參神平台等候上「頭炷香」，並通宵開放至翌日晚上9時
  • 初一（2月10日）至十六（2月25日）期間亦會延長開放時間，供善信參拜。

參拜前注意：

  • 年三十晚9時起，善信可單向流水式入祠上香，到三個敬香點（大殿、三聖堂及盂香亭）上香後離開，不可停留。
  • 祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。
  • 指定於11時或12時上香的「頭灶香」善信入園後，可進入兩個等候區輪候（23:00及24:00等候區），按工作人員指示分批上香。
  • 2個等候區可容納約800人，滿額後園方將停止讓善信進入第一平台。

嗇色園提醒，祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點敬奉。另外，年三十晚祠內財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑將暫停開放。

屬龍、狗、牛、兔可免費拜太歲

參拜太歲方面，正月初二至整個正月（2月11日至3月9日），生肖凡屬龍、狗、牛、兔之善信可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。園方會向善信提供三支檀香，三處各敬一支香，善信毋須額外帶備香枝及供品。善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條。

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責任編輯：王明芳

寒冷天氣 農曆新年 天文台

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