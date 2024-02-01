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蔡思韵悉心打扮亮相賀歲片《還錢》首映　文青女神初演動作喜劇片感開心

娛樂 14:17 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

蔡思韵（Cecila）昨日（1月31日）在台北出席由她主演的首部賀歲動作喜劇《還錢》首映禮，穿上高衩連體衣女裝性感現身的她，跟身邊的一班帥哥陳柏霖、蔡凡熙、李銘忠、林哲熹等，同樣型爆全場。

電影由《第九分局》台灣新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔聯手打造，首映禮上眾人一起刺破氣球進行「票房猛爆破億儀式」場面熱鬧。

蔡思韵演《還錢》首當台灣賀歲片女一　Cecilia獲陳柏霖讚有喜劇天份

蔡思韵參演台灣賀歲片《還錢》。

蔡思韵第一次演賀歲片

首次參演賀歲片的Ceci，可謂一次演藝上的新挑戰，她感恩的說：「《還錢》這部電影盛載着我非常多個第一次。第一次拍動作喜劇、第一次拍賀歲片、第一次在疫情過後去台灣，一個自己好熟悉的地方拍戲、第一次在台灣做女主角。還有在拍攝過程中跟整個團體玩得好開心，因為是喜劇的關係，令整個拍攝氛圍相當愉快，一班演員相處就好像一家人，所以大家都很落力四出宣傳，很想將這份喜悅帶給更多觀眾，同時希望票房大賣開續集，期待原班人馬再玩落去。」

從小到大愛看賀歲片的Ceci，每次看到片尾最後一個畫面，演員們總會對着鏡頭恭喜大家新年快樂，就覺得很好玩，如今自己有機會在賀歲片出現，祝大家龍年快樂份外興奮，很有一種跟大家一起過年的感覺。

李銘忠、蔡思韵、陳柏霖、林哲熹、蔡凡熙（左起）。

陳柏霖廣東話非常好

Ceci同時很感謝導演和監製大膽的起用她；因為以往飾演的角色形象較為文藝，自己也完全沒有演過喜劇的經驗，所以首次挑戰動作喜劇相當興奮，她坦言說：「非常感謝他們，願意將角色交到我手上。自己之前拍的都是文藝片和劇情較認真的內容，希望今次大家可以見到蔡思韵私下的另一面，一個傻傻活潑的我。」

提到在戲中跟一大班男演員合作，對Ceci來說可謂一大樂事，她笑說：「跟他們一起拍戲好搞笑，又會經常開玩笑，很開心可以跟他們打成一片，他們都沒有當我是女孩子，大家都會一齊玩。其中跟柏霖哥最多對手戲，開工首日他一來便用廣東話跟我說：『早晨』，随即便打開話匣子變得熟絡起來。原來他的廣東話非常好，流利又標準，後來變成我教他廣東話，他教我台語。」

蔡思韵秀出高度超過10公分的靴。

Ceci打扮花盡心思

為出席今次電影的首映禮和宣傳，Ceci在衣着打扮上也花盡心思，走輕性感風來配襯，以突顯纖腰和長腿作為今次服裝上的焦點來配合還錢、搶劫主題，希望給觀眾留下深刻的印象。

所以經理人特別為他找來宋芸樺御用造型師，去幫忙設計及改造成不同款式，令Ceci成為萬綠叢中一點紅。

蔡思韵參演台灣賀歲片《還錢》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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