烹飪KOL始祖︱89歲方太打扮簡約不失貴氣　夥同愛女辦年貨搵大師寫揮春

▲ 方太任利莎跟愛女辦年貨！

大年初一將至，市民都趕著辦年貨！有烹飪節目始祖之稱的方任利莎，日前在女兒阿寶陪同下，往北角找來書法大師陳先生寫賀年揮春。

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方太親身辦年貨

其後方太愛女於社交平台專頁分享合照，當中她透露媽咪預訂了大門的對聯，此外購買了30幾張揮春。

阿寶續說：「臨走前師母說要送我揮春，我笑說有沒有祝福人能嫁出去的？果然給我看到那一張，師母馬上拿來送我，我告訴師母，如果成事，方太一定送你大紅包。」

見阿寶晒出一張寫著「龍年嫁入豪門」的揮春，似乎想覓得好歸宿。

▲ 方太一身簡約打扮跟愛女去辦年貨！（取自Facebook）

打扮低調不失貴氣

另外方太一身打扮簡約，她以黑色羽絨搭配黑色長褲，內襯灰色上衣，拿著小手袋的她打扮低調又不失優雅。

事實上不少超級富豪也愛簡約打扮，近年時尚界流行起Quiet luxury，謝絕花巧之外，亦甚少穿著鮮艷色系衣服，可說是越低調越好。

觀乎方太向來衣著也偏向低調，大都是純色系列，或配以絲巾作點綴，盡顯「真闊太」的貴氣。

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幽默主持風格受歡迎

於1970年代，「方太」任利莎於超群家政中心教烹飪，自1979年開始，她為麗的電視婦女節目《下午茶》主持烹飪節目，節目更大受歡迎，及至1982年，她為亞視的《午間小敘》主持烹飪節目，其後節目改名為《方太生活廣場》及《方太美食廣場》。

由於經常善用不同大小的匙羹量度調味料，說話又幽默風趣，方太因而深受市民歡迎；加上試範的菜式十分貼地，因此深得家庭主婦愛戴。

方太的名氣漸增，其後她加盟《方太世界》家庭雜誌，兼且撰寫多本食譜和書籍。直至2000年後，她才逐漸淡出香港電視主持工作。

出身富裕家庭的方太未滿18歲就結婚，可惜她跟丈夫溝通不來，兩人於1982離婚，只是「方太」名字深入人心，所以沿用至今，她曾稱：「名字只是代號，加上我還是方家孩子的媽媽，這樣比較尊重他們。」

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