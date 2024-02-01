謝安琪新片《臥底的退隱生活》獲邀大阪亞洲電影節參展　鄧月平為演打戲加操訓練

▲ 謝安琪與鄧月平主演《臥底的退隱生活》。

謝安琪（Kay）、鄧月平、陳毅燊（ANSONBEAN）主演港產片《臥底的退隱生活》獲邀參展第19屆大阪亞洲電影節「Spotlight」及「Special Program Special Focus on Hong Kong」兩個單元 （「焦點單元」及「特別聚焦香港」單元)，將於大阪進行世界首映。

女主角阿Kay直言心情非常興奮、驚喜，說：「因為拍《臥底的退隱生活》前已有一段長時間未參與電視及電影，所以這部電影算是我重新投入拍攝的作品，整個團體合作融洽及開心，榮幸電影可於大阪亞洲電影節作世界首映，同時很期待跟觀眾見面。」

她續指：「戲中合作的演員旦哥、煒哥、鄧月平、我的好友唐詩詠及ANSONBEAN，位位都未曾合作過，對於我來說是個非常嶄新的陣容，大家又有喜感。另外就是我個人的演技教練白只，他在戲中飾演一個特別的角色，對於久未拍戲的我來說的確相當開心。過程相當愉快，這是一部黑色喜劇，當中一些幽默比較淡然但又好笑，希望觀眾都能感受其中。」

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▲ 《臥底的退隱生活》

鄧月平愛上功夫

對於電影獲邀參展成為焦點單元，鄧月平表示相當興奮：「好開心可以參加大阪亞洲電影節，《臥底的退隱生活》成為焦點單元。這部電影極具香港特色情懷，又溫馨又有正能量，希望日本觀眾睇完會有想來香港旅行的衝動，同時希望有不同國家的人留意這部電影。今次有很多新演員參演包括我在內，也希望大家多多留意。」

她再講到今次跟以往拍戲有所不同，說：「打戲較多又要配合文戲，對於我來說都是新挑戰。所以在拍攝前期做了很多準備，比如練功夫，開拍前深怕自己做得不夠好，特別請求監製幫我加堂加操功夫，拍完後變成愛上了功夫。」

▲ 《臥底的退隱生活》

同時，鄧月平表示最大收穫是認識了在片中飾演她媽媽的謝安琪，鄧月平說：「大家合作得很開心，她是位感染力很強的演員，時常在戲中都感受到她非常緊張我。最後高子彬導演今次再『打』出香港實在可喜可賀。」

導演高子彬亦表示感謝大阪亞洲電影節，說：「這些年拍港產片的數量不多，開拍一部電影亦非常困難，能夠完成一套電影再參加影展是本人的榮幸，在此感謝大阪亞洲電影節，揀選了《臥底的退隱生活》參展，希望藉着這部電影能夠帶畀觀眾一些歡樂，多謝。」