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【校董會風波】中大校董會議決支付刊憲費用　校董會：已作充分諮詢及公開表示接受修例

社會 15:25 2024/02/01

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3名立法會選任校董張宇人（中）、鄧家彪（左）及劉國勳（右）。（資料圖片）

3名立法會選任校董張宇人、鄧家彪及劉國勳於前年提出《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，推動中大校董會改組，草案最終於去年11月三讀通過並刊憲，惟所涉75萬元刊憲費用應否由校方支付，亦引起爭議。中大校董會今日（1日）議決支付3名校董議員為推動修例刊憲的相關費用。

中大校董會認為，改組校董會而推出的修訂條例是「為提升中大管治、但應做而多年來未能做到的重要舉措」，形容是符合大學和公眾利益，大學校董會去年亦對法案改組的具體建議作出了充分諮詢和討論，並公開表示接受和配合法例的修訂，故同意支付刊憲的相關費用。據了解，3名議員校董於討論上述項目時避席。

張宇人表示，校董會通過將相關草案刊憲的費用，令該法案的最終事宜「得以完滿解決」。

校董會改組前曾任中大校董的香樹輝、林偉雄及楊于銘前日（1月30日）就曾聯名發表文章以「中文大學不應為張劉鄧私人法案付鈔」為題，於楊于銘的社交平台發布，內容指3名議員校董運用議員權力以私人法案方式提出修例，應由對方支付刊憲費用所涉的75萬元，作為中大持份者堅決反對由校方付費。

中大校董會改組後，校董人數由55人減至34人，惟校董會目前仍處於過渡期，根據中大網站顯示，目前只有27名校董，距離齊人尚欠7人，3名校外成員及4名校內成員仍然懸空。

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責任編輯：馮琪雅

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