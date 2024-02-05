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飲食攻略｜狂做運動減重效率差？　營養學家盤點8種食物提升代謝率　促進燃燒脂肪+肌肉合成

食用安全 08:05 2024/02/05

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想有效減肥，除了要飲食和運動互相配合，基礎代謝率也是重要的影響因素。有營養學家指出，如果本身基礎代謝率較低，容易影響減重效率，不過大家可以透過8種食物以提升代謝率，增強減重效果

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8種食物加速代謝

營養學家Charlene Wong日前在Instagram專頁中指出，如果想提升減重效果，建議可以選擇以下8種食物，均能幫助提升代謝率，促進血液循環和肌肉合成，幫助減重：

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薑：富含薑辣素和薑烯酚，均有助提升體溫、促進血液循環、消除自由基及抗氧化，從而加速身體進行代謝、加速燃燒脂肪，而乾薑比生薑更多健康功效。

辣椒：富含辣椒素，有助提高新陳代謝、促進血液循環和體內熱量消耗，加速脂肪燃燒。

香蕉：含豐富鉀質、維他命B6及血清激素，有助調節體液平衡、改善水腫、提升基礎代謝率速度；運動後進食香蕉也能補充體力及加速修復。

雞蛋：含豐富蛋白質，有助於肌肉合成，從而提升體內代謝率、燃燒脂肪。

綠茶：富含兒茶素，有助促進體內代謝和脂肪分解、增加交感神經的荷爾蒙分泌、提升脂肪燃燒率；如果在運動前飲用綠茶，能增加17%的代謝率。

咖哩粉：含豐富薑黃素，能讓身體產生熱能，從而促進血液循環、燃燒脂肪速率、提升新陳代謝、延緩老化。

洋蔥：含豐富硫化物和槲皮素，有助殺菌、增強免疫能力、抑制脂肪積聚、促進新陳代謝，有助於減重。

胡椒：含胡椒鹼，有助暖身、促進血液循環和代謝率。

內容獲「annyeong.healthylife@instagram」授權刊登。

 

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