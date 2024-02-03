尿袋爆炸︱手機放床頭充電　「尿袋」突爆炸起火　20歲女睡夢中險炸傷毀容

▲ 手機放床頭充電，「尿袋」突爆炸起火，20歲女睡夢中險炸傷毀容。

小心手機充電意外！一名20歲内地女子近日使用外置充電器接駁手機充電，不久後睡著，結果1小時候後外置充電器突然發生爆炸起火，女子險被炸傷毀容。

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事主上月20日在社交平台「小紅書」發文警世，表示自己在當日中午11點多玩手機後，用外置充電器幫手機充滿電便睡著。沒想到，在12點10分左右，外置充電器突然發生爆炸並燃起大火，事主直接被炸醒：

「火苗有我整個人坐在床上這麼高，我的臉離行動電源半根手指距離，差點毀容！和電視劇裡手榴彈爆炸過程簡直一模一樣。」

所幸，事主並無受傷，惟耳朵及臉部被燻滿灰。她事後受驚，怒斥外置充電器品質不合格，存在嚴重的安全隱患，已就此意外的賠償問題請求第三方協助。

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6大手機充電指引

世界各地在過往都發生過市民因不當方法為手機充電，而造成爆炸受傷的意外，收治院方為此提醒，手機充電時有以下4大注意要點：

充電時不應使用手機

不應過夜充電

充電位置應遠離人和易燃物品

避免坐在火爐等散發大量熱力的地方和在烈日下使用手機，因設備可能會吸收熱量、升溫並爆炸。

而一邊充電一邊玩手機可導致嚴重後果，多名本地專家曾分享手機充電安全貼士，防止意外發生：

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