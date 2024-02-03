  • 22°C
香港時間 : 2024203日 (週六) 15:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尿袋爆炸︱手機放床頭充電　「尿袋」突爆炸起火　20歲女睡夢中險炸傷毀容

食用安全 14:15 2024/02/03

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

手機放床頭充電，「尿袋」突爆炸起火，20歲女睡夢中險炸傷毀容。

小心手機充電意外！一名20歲内地女子近日使用外置充電器接駁手機充電，不久後睡著，結果1小時候後外置充電器突然發生爆炸起火，女子險被炸傷毀容。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

事主上月20日在社交平台「小紅書」發文警世，表示自己在當日中午11點多玩手機後，用外置充電器幫手機充滿電便睡著。沒想到，在12點10分左右，外置充電器突然發生爆炸並燃起大火，事主直接被炸醒：

「火苗有我整個人坐在床上這麼高，我的臉離行動電源半根手指距離，差點毀容！和電視劇裡手榴彈爆炸過程簡直一模一樣。」

所幸，事主並無受傷，惟耳朵及臉部被燻滿灰。她事後受驚，怒斥外置充電器品質不合格，存在嚴重的安全隱患，已就此意外的賠償問題請求第三方協助。

點擊圖片放大
+3
+2

6大手機充電指引

世界各地在過往都發生過市民因不當方法為手機充電，而造成爆炸受傷的意外，收治院方為此提醒，手機充電時有以下4大注意要點：

  • 充電時不應使用手機
  • 不應過夜充電
  • 充電位置應遠離人和易燃物品
  • 避免坐在火爐等散發大量熱力的地方和在烈日下使用手機，因設備可能會吸收熱量、升溫並爆炸。

而一邊充電一邊玩手機可導致嚴重後果，多名本地專家曾分享手機充電安全貼士，防止意外發生：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

睡眠健康｜深夜墮樓1小時後被發現 15歲少年送院多處骨折 揭患一睡眠障礙惹禍險死
10:30 2024/01/14
睡眠健康｜深夜墮樓1小時後被發現 15歲少年送院多處骨折 揭患一睡眠障礙惹禍險死
手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌
10:00 2024/01/03
手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌
冬日保暖｜女生天冷睡覺　懷中暖水袋爆開燙傷腳踝　4步安全使用+3大異狀即停用
21:05 2023/12/24
冬日保暖｜女生天冷睡覺　懷中暖水袋爆開燙傷腳踝　4步安全使用+3大異狀即停用

你可能感興趣

睡眠健康｜深夜墮樓1小時後被發現 15歲少年送院多處骨折 揭患一睡眠障礙惹禍險死
10:30 2024/01/14
睡眠健康｜深夜墮樓1小時後被發現 15歲少年送院多處骨折 揭患一睡眠障礙惹禍險死
手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌
10:00 2024/01/03
手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌
冬日保暖｜女生天冷睡覺　懷中暖水袋爆開燙傷腳踝　4步安全使用+3大異狀即停用
21:05 2023/12/24
冬日保暖｜女生天冷睡覺　懷中暖水袋爆開燙傷腳踝　4步安全使用+3大異狀即停用
家居意外 網絡熱話 損傷 小紅書

最高瀏覽

河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
執法者們丨黃宗澤宣布「升呢」做蔡潔老公　馬國明稱與宣萱冇「代溝」陳豪對白超難背
執法者們丨黃宗澤宣布「升呢」做蔡潔老公　馬國明稱與宣萱冇「代溝」陳豪對白超難背