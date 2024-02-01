【段崇智辭職】中大校長遴選委員會名單月底公布　3名中大校董獲提名加入

▲ 中大校董會提名3名校董出任校長遴選委員會成員。（資料圖片）

中文大學校長段崇智於上月8日向校董會請辭，將提早於明年1月卸任。中大公布，中大校董會今日（1日）在會上提名3名校董包括陳早標、鄭志雯及黃克強出任校長遴選委員會成員。教務會將於明日（2日）舉行特別會議，商討提名3名教務會成員加入遴選委員會的安排。遴選委員會所有成員名單預期於本月底公布。

中大表示，遴選委員會成立後會隨即展開全球招聘下任校長的工作，將舉行諮詢會廣泛聽取大學各成員就遴選下任校長事宜的意見後，委聘專業顧問展開全球選聘。

遴選委員會將參考中大成員所表達的各項評選準則以及對下任校長所需具備的條件及個人特質，審慎考慮來自世界各地的申請、提名和顧問公司的推薦，於甄選後再與多名入圍候選人會面，並就招聘下任校長事宜向校董會提供意見。校董會預期於今年年底完成下任校長的任命工作。

按照《香港中文大學條例》（香港法例第1109章）規程6.1，遴選委員會合共7名成員，包括大學校董會主席、大學校董會在其成員當中指定的3名大學校董，及教務會在其成員當中指定的3名教務會成員。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅