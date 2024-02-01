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【23條立法】外媒報道中央2萬億救市屬披露國家秘密？　黎棟國：視乎消息來源

政治 15:58 2024/02/01

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《基本法》23條立法正進行諮詢，與「國家秘密」相關罪行續成焦點。（梁偉榮攝）

《基本法》23條立法正進行諮詢，與「國家秘密」相關罪行續成焦點。被問到外媒早前報道中央以2萬億元救市，是否屬披露國家秘密，前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，視乎報道是否事實、消息來源、相關人士要有合理理由相信披露資料是國家秘密。

傳媒披露行政會議消息又如何？基本法委員會委員、選委界議員李浩然指，關乎刑事罪行的標準和要求，包括有沒有犯罪意圖、有否傷害到國家安全、有否權限披露。他強調，披露國家機密並非等於隨便談話就犯法，而是需要被舉證有意圖，以及需要相當多證據才會成立。

被問到「公眾利益」能否作為豁免理由，李浩然表示，公眾利益不論重大或不重大，理應有豁免理由，這是很多普通法國家通行的做法。至於豁免標準，不同國家有不同做法，大量普通法國家，包括英國的最新立法，門檻愈來愈高，故須小心處理。

黎棟國：不知道是國家秘密不構成違法

另外，黎棟國表示，如果當局決定落實延長羈留時限，應該交由司法機關負責批核，好處包括聽取被扣留人士法律代表的意見，而非由官員決定。黎棟國續指，23條立法諮詢文件的用詞相當精準，要求亦很高，例如「竊取國家機密」部分，條文寫明只有明知相關資料載有國家機密才是違法，如果不知道就不構成違法。

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記者：戴朗希

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