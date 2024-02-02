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農曆新年2024｜全港10大姻緣寺廟推介　金花娘娘有求必應+黃大仙月老手繩

休閒消費 12:43 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

【農曆新年2024/廟宇/姻緣石/求姻緣/結婚/生子】農曆新年將至，不少人都會拜神求新一年可以平安順遂，亦有人會藉此求姻緣，脫離單身！以下就為大家整合了香港10大求姻緣好去處，想在今年出pool求段好姻緣，就要把握機會啦！

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1.林村許願樹

說到香港許願樹，大家一定會想起林村許願樹。在農曆新年間，不少港人都會專程到此參拜祈福，求來年順利平安。但林村許願樹除了可以祈求平安健康外，也保佑姻緣桃花！藝人杜如風就曾於2015年到許願樹求姻緣，望一段好姻緣出現！

另外，在2月10日至25日（農曆年初一至十五）林村許願廣場將舉辦香港許願節，到時除了傳統拋寶碟、放蓮花燈外，還會有市集、小食及遊戲攤位。大家可以在祈福之後，與家人們一同感受許願節的新年氣氛，絕對是今個新年的好去處！

林村許願樹
地址：大埔林村林村鄉公所路
交通：
- 港鐵太和站轉乘巴士64K於放馬莆（林村許願樹）站落
- 許願節期間，九巴特別專線63R將途徑港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站直達許願廣場，每日上午8時30分至下午6時30分行駛，方便大家前往大埔林村。

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2.灣仔寶雲道姻緣石

灣仔寶雲道姻緣石除了是港人的求姻緣勝地外，不少外國遊客也會慕名而來。姻緣石一直有「求配偶得配偶、求子嗣得子嗣」的傳聞；被塗上紅油的姻緣石，據聞單身男女可以在此求得好姻緣，而情侶和夫婦們也可在這裡祈求幸福美滿、結婚生子。

地點：灣仔寶雲道健身徑
交通：
- 灣仔港鐵站A3出口出，到皇后大道東乘15號巴士（往山頂方向）至港安醫院下車，然後沿寶雲道步行約30分鐘到達
- 金鐘德立街乘24A小巴到肇輝臺總站，再上樓梯直達姻緣石位置

寶雲道姻緣石每年都會引不少港人和外國遊客慕名而來。（經濟日報資料庫圖片）

3.嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠奉儒、釋、道三教，相傳非常靈驗，每逢年初一更會引來一班善信們搶頭炷香。廟內供奉著月老像及佳偶天成男女神像，每年都吸引不少善信前來祈福，希望求得一段好姻緣。

另外，為善信能夠覓得良緣，嗇色園設計了獨有的禮拜月老程序，並於廟內放上參拜月老及佳偶天成男女神的手掐手印示意圖，各位跟從步驟，誠心祈福，便可得到月老保佑，繫上紅線。 

嗇色園黃大仙祠
地址：黃大仙竹園村二號
交通：港鐵黃大仙港鐵站B2出口步行前往

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4.慈雲山姻緣石

慈雲山姻緣石位於慈雲山觀音廟旁，是一塊相較隱世的姻緣石。姻緣石上牽滿紅線，寓意到來求姻緣的人能早日覓得另一半。求姻緣者只需閉眼，向靈石誠心許願，拜過姻緣石後，再誠心伏石假寐，便可獲「啟示」，得悉未來婚姻狀況。

慈雲山姻緣石
地址：慈雲山沙田坳道400號
交通：於黃大仙小巴站乘搭37M小巴至慈正邨正暉樓落車，入邨往上，在豐華街斜路上去太陰娘廟入口

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5.白沙灣金花夫人廟

位於荃灣青龍頭的白沙灣金花夫人廟，是單身人士求姻緣，或夫婦求子的熱門地方。廟內供奉了三大神明：金花娘娘、天后和觀音。廟內香火鼎盛，不少人前來求子，但特意前往求姻緣的善信也絕非少數，有參拜過的女士更表示十分靈驗。

白沙灣金花夫人廟
地址：荃灣青龍頭村白沙灣金花夫人廟
前往方法：於荃灣兆和街乘 96M 小巴至龍如路總站下車，步行約 5 分鐘往青龍頭村

金花夫人廟內供奉金花娘娘、天后和觀音三大神明。（陳若冰攝）

6.吉澳姻緣樹

吉澳天后宮前有棵百年姻緣樹，形狀奇特，相傳是姻緣樹曾遭受雷劈，但因樹下的情侶以真情感動上天，讓這棵樹仍能生枝發芽，之後樹根更是交纏形成出心形環狀。

傳說中只要坐在樹下，想著心儀對象，並等待落葉飄到頭上，就會覓得美好姻緣。不過據聞姻緣樹只保佑男士，女士不適合，想求良緣的男士們切勿錯過了！

吉澳姻緣樹
地址：新界吉澳西澳天后宮
交通：於馬料水碼頭乘搭來往吉澳的船

吉澳姻緣樹於吉澳天后宮前。（漁農自然護理署圖片）

7.坪洲龍母廟

坪洲龍母廟是坪洲島上最大的廟宇，廟內金碧輝煌，香火鼎盛。每年農曆5月8日龍母誕期間，會引來不少善信前往祈求桃花姻緣。廟內龍床是廟宇象徵物，據聞善信觸摸後可得好運和推測運程。另外龍母廟的籤文出名靈驗，不少人都會前往求籤；另外廟前的龍水洗手更可添運勢。

坪洲龍母廟
地址：離島坪洲東灣志仁街15號地下
交通：中環港外線碼頭6號碼頭乘船

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8.坪洲仙姐廟

仙姊廟是香港僅餘兩間保留拜七姐習俗的古廟之一，以祈求子嗣與女紅手藝而主，不過亦有不少香港人也專程前往祈求桃花，據聞也相當靈驗。

9.坪洲金花廟

金花廟供奉金花聖母，廟前有一對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」，意指 不論善信有任何心願，只要誠心向金花聖母祈求，必定有求必應。每年也吸引不少人來祈福，希望得到金花聖母的庇佑。雖然並非主求姻緣，但據聞亦相當靈驗，引不少知名藝人亦前來參拜，如愛情長跑多年終成姻緣的汪明荃。

坪洲金花廟
地址：坪洲永安街
交通：中環港外線碼頭6號碼頭乘船

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10.上環濟公廟（廣福義祠）

上環濟公廟是擁有逾170年歷史的百姓廟，廟內主要供奉濟公，另有和合二仙、地藏菩薩、月老等，據聞非常靈驗，不少香港名人亦曾有前往參拜，如張國榮、蔡卓妍、李佳芯等。大家若想脫單求姻緣，可以前往參拜月老和和合二仙，皆可保佑良緣。

上環濟公廟（廣福義祠）
地址：上環太平山街40號濟公廟
交通：港鐵上環港鐵站A2出口步行前往
 

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責任編輯：王明芳

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