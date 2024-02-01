【連續性合約】勞顧會通過「468方案」　連續性合約以4星期工時起計

▲ 勞顧會通過連續性工時合約。(資料圖片)

勞顧會通過放寬俗稱「4118」的「連續性合約」規定，新安排下由現時逐個時間計算工時，放寬至以4星期工時合計為一個計算單位，而4星期工時門檻則定為68小時，亦即「468」方案。政府表示，相關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展修例工作。

現行僱員如果受僱於同一僱主工作滿4星期，每星期滿18小時，就可被視為以「連續性合約」受僱。新安排將4星期工時合計為一個計算單位，而4星期工時門檻則定為68小時，亦即「468方案」，以獲得法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等僱傭福利。

勞僱會僱員代表發聲明，指現時估計約有20萬僱員不是按「連續性合約」受僱，修訂後相信能讓更多短工時工友受惠，加強零散工、兼職工友的權益。聲明指，雖然修訂未必盡善盡美，但考慮到現時社會經濟逐步復常的實際情況， 468方案仍能一定程度上加強對兼職工的保障，亦未有對僱主增加成本，平衡勞資雙方的共同發展。

立法會議員(選舉委員會)黃國表示，預料約10萬名兼職工可受惠。他指，雖然勞方未必認為是理想的結果，但是認為是可接受的結果，令到更多兼職工能夠得到保障。

勞聯兩名立法會議員林振昇及周小松指，目前的「468」並非最完美方案，工時門檻方面應有可再下調的空間，但亦尊重勞顧會勞資雙方代表的磋商結果。林振昇指出，過去有個別僱主經常走「法律罅」，透過在工作結算前的最後一周故意編排較少工作時間予僱員的方式，使一份每月工時很多的工作不符合連續性合約的規定，以逃避向僱員提供應有勞工福利，今次新安排是填補漏洞的有力改動。

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責任編輯：陳展棋