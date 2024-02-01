狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】

▲ 姚子羚在《狀王之王》大露背。

TVB《狀王之王》在今晚（2月1日）一集除揭開「蜘蛛精殺人案」終極謎底，宋世傑（王浩信飾）與玲瓏（姚子羚飾）關係亦有突破發展。

在昨晚（1月31日）釋出的《狀王之王》官方預告，姚子羚以超女性化打扮加一個華麗轉身現身宋世傑面前，配以嫣然一笑夠晒粉紅。

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狀王之王丨全程「零暖貼」上陣

據知玲瓏與宋世傑今晚緊接這場極唯美的「華麗邂逅」後將會極速成親，宋世傑更會喊唔停，至於逼婚成功的玲瓏則會豪邁喪笑，相映成趣。

劇組在今日（2月1日）發布宋世傑與玲瓏「華麗邂逅」官方劇照，子羚全程以淡妝上陣。原來拍攝場口當日正值嚴寒，不過為不影響美感，姚子羚全程「零暖貼」上陣，幸有劇組貼身照顧，令拍攝順利完成。

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狀王之王丨子羚大露背

至於子羚就謂：「拍嗰日真係好凍，但因為要落水都黐唔到暖包，除咗埋位前著大褸包住保暖，劇組佢哋好好，有book到暖爐畀我之餘，佢哋放嘅係暖水，所以浸住喺暖水度拍都還可以，唔算好凍。」

她笑言是次拍攝算是「久違了的大露背」，並透露原來是「長褲」變「短褲」：「場戲我要著住肚兜加短褲仔，原本條褲再長啲，但因為拍咗出嚟覺得冇乜美感，所以即場轉做短褲，等成個身形望出嚟好睇啲。至於大露背嘅戲我其實都好耐冇咁拍過，不過最緊要拍出嚟靚，因為都係講宋世傑模糊間見到個靚女，但佢又唔認得係冇鬚嘅玲瓏。」

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狀王之王丨成功瘦身不瘦胸

姚子羚身材極fit，長年保持23吋纖腰，不過其實她在讀書時曾是肥妹仔一名，體重高峰時有130磅。

她曾在TVB節目受訪指，當年留學時因常吃junk food由此愈來愈肥，還被同學取笑「豐乳巨臀」。後來返港後才靠控制飲食勤做運動而終成功塑身，擁有現在的美好身段，而且更成功瘦身不瘦胸。

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