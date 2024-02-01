【樓市撤辣】龍漢標促「全面撤辣」修正案遭否決　戴尚誠：政府會考慮樓價變化速度、幅度、住宅樓宇成交量等

▲ 立法會今日通過「調整股市樓市政策，增強發展動能」議員議案。（資料圖片）

立法會今日通過由選委界立法會議員周文港動議的「調整股市樓市政策，增強發展動能」，不具立法效力的議員議案，但地產及建造界立法會議員龍漢標，促樓市「全面撤辣」的修正案則不獲通過。房屋局副局長戴尚誠指，就全面「撤辣」的建議，政府一直密切監察樓市情況，作出動態評估，政府會考慮多項相關的因素，包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇的成交量、未來供應量、經濟情況和展望、以及整體市場氣氛等，以作合適安排。

龍漢標的修正案提到，促請政府推出更多積極的措施，「包括盡快全面撤銷各項住宅物業需求管理措施。」他的修正案在記名表決下，以45票贊成；30票棄權；8票反對下，分組點票下，不獲兩組過半數，被否決。棄權的包括多位行會成員、G19、勞聯等，包括行會成員林健鋒、 陳克勤、張宇人、葉劉淑儀、陳健波、廖長江、勞聯周小松、林振昇、「G19」謝偉銓、馬逢國、陳振英、邱達根、嚴剛、霍啟剛、梁毓偉、譚岳衡、簡慧敏、李惟宏、姚柏良、李浩然、周文港、洪雯 、「A4聯盟」楊永杰、張欣宇、林素蔚、新思維狄志遠 、選委界朱國強、陳月明、黃錦輝、鄧飛。反對的包括工聯會梁子穎、吳秋北、陳穎欣、鄧家彪 郭偉强、陸頌雄、黃國和醫療衛生界林哲玄。

戴尚誠指，樓價方面，整體住宅售價近月繼續輕微下調，十二月的數據按月下跌大約百分之一點四，仍然屬於有秩序地調整。在市民置業負擔方面，目前的置業負擔比率為百分之七十二，仍然比過去20年長期平均值百分之五十一為高，顯示整體樓價仍處於一般市民較難負擔的水平。供應量方面，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，政府預計未來三至四年的一手私人住宅供應量仍維持在較高水平，約有十萬多個單位，反映私人市場住宅供應是穩定的。樓市表現受到許多不同因素影響，政府認為主要影響因素是利率相對高企和地緣政治的影響，現時樓市出現調整仍然屬於有序調整。

經民聯立法會議員吳永嘉以米線作比喻，形容政府的辣招是由大辣變中辣，但社會主流共識，是要求不辣的清湯。他指，當務之急，是因時制宜，全面撤辣，讓樓市復常，畢竟目前市況同2010年不同，當時是全球處於量化寬鬆的環境，超低利息下大量資金湧入資產市場，反觀近期樓市非常淡靜，賠讓、業主損手的消息不絕於耳，準買家的信心難免有所動搖。

工聯會對樓市即時全面「撤辣」有疑慮

鄧家彪指，對樓市即時全面「撤辣」有疑慮，因為今時今日家庭負債比率偏高超過72%，雖然樓價開始下滑，45平方米的中小型住宅，平均售價貼近六百萬，年輕家庭申請九成按揭，要月入5萬5千元才有機會獲批按揭，四人家庭月入中位數，只是4萬九千元，實際依然上車不容易，希望政府繼續留意情況。

陳健波倡放寬從價印花稅 不認同取消股票印花稅

陳健波表示，雖然樓價下跌，年輕人也難以置業，建議放寬從價印花稅，首置人士購買400萬以下物業，只付100元稅款。他指，對於取消股票印花稅有保留，因22至23年度的股票印花稅531億，佔全年收入的9%，取消股票印花稅的刺激作用有限，即使成交增加，政府也沒有500億收入。

財庫局副局長陳浩濂：港交所和證監會正全面檢討透過探索縮窄最低上落價位

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，鑑於香港股票的買賣價差與其他國內外市場比較相對較高，港交所和證監會正全面檢討透過探索縮窄最低上落價位，讓股票的價格更好地反映不斷變化的市場情況，實質降低買賣價差，減低投資者間接交易成本，港交所目標於今年第二季就具體建議展開市場諮詢。

周文港動議的「調整股市樓市政策，增強發展動能」議案，在經邱達根、尚海龍、陳仲尼、李浩然修正後，以舉手形式通過。

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責任編輯：區綽彥