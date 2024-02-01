  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 18:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市撤辣】龍漢標促「全面撤辣」修正案遭否決　戴尚誠：政府會考慮樓價變化速度、幅度、住宅樓宇成交量等

政治 16:55 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

立法會今日通過「調整股市樓市政策，增強發展動能」議員議案。（資料圖片）

立法會今日通過由選委界立法會議員周文港動議的「調整股市樓市政策，增強發展動能」，不具立法效力的議員議案，但地產及建造界立法會議員龍漢標，促樓市「全面撤辣」的修正案則不獲通過。房屋局副局長戴尚誠指，就全面「撤辣」的建議，政府一直密切監察樓市情況，作出動態評估，政府會考慮多項相關的因素，包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇的成交量、未來供應量、經濟情況和展望、以及整體市場氣氛等，以作合適安排。

龍漢標的修正案提到，促請政府推出更多積極的措施，「包括盡快全面撤銷各項住宅物業需求管理措施。」他的修正案在記名表決下，以45票贊成；30票棄權；8票反對下，分組點票下，不獲兩組過半數，被否決。棄權的包括多位行會成員、G19、勞聯等，包括行會成員林健鋒、 陳克勤、張宇人、葉劉淑儀、陳健波、廖長江、勞聯周小松、林振昇、「G19」謝偉銓、馬逢國、陳振英、邱達根、嚴剛、霍啟剛、梁毓偉、譚岳衡、簡慧敏、李惟宏、姚柏良、李浩然、周文港、洪雯 、「A4聯盟」楊永杰、張欣宇、林素蔚、新思維狄志遠 、選委界朱國強、陳月明、黃錦輝、鄧飛。反對的包括工聯會梁子穎、吳秋北、陳穎欣、鄧家彪 郭偉强、陸頌雄、黃國和醫療衛生界林哲玄。

戴尚誠指，樓價方面，整體住宅售價近月繼續輕微下調，十二月的數據按月下跌大約百分之一點四，仍然屬於有秩序地調整。在市民置業負擔方面，目前的置業負擔比率為百分之七十二，仍然比過去20年長期平均值百分之五十一為高，顯示整體樓價仍處於一般市民較難負擔的水平。供應量方面，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，政府預計未來三至四年的一手私人住宅供應量仍維持在較高水平，約有十萬多個單位，反映私人市場住宅供應是穩定的。樓市表現受到許多不同因素影響，政府認為主要影響因素是利率相對高企和地緣政治的影響，現時樓市出現調整仍然屬於有序調整。

經民聯立法會議員吳永嘉以米線作比喻，形容政府的辣招是由大辣變中辣，但社會主流共識，是要求不辣的清湯。他指，當務之急，是因時制宜，全面撤辣，讓樓市復常，畢竟目前市況同2010年不同，當時是全球處於量化寬鬆的環境，超低利息下大量資金湧入資產市場，反觀近期樓市非常淡靜，賠讓、業主損手的消息不絕於耳，準買家的信心難免有所動搖。

工聯會對樓市即時全面「撤辣」有疑慮

鄧家彪指，對樓市即時全面「撤辣」有疑慮，因為今時今日家庭負債比率偏高超過72%，雖然樓價開始下滑，45平方米的中小型住宅，平均售價貼近六百萬，年輕家庭申請九成按揭，要月入5萬5千元才有機會獲批按揭，四人家庭月入中位數，只是4萬九千元，實際依然上車不容易，希望政府繼續留意情況。

陳健波倡放寬從價印花稅  不認同取消股票印花稅

陳健波表示，雖然樓價下跌，年輕人也難以置業，建議放寬從價印花稅，首置人士購買400萬以下物業，只付100元稅款。他指，對於取消股票印花稅有保留，因22至23年度的股票印花稅531億，佔全年收入的9%，取消股票印花稅的刺激作用有限，即使成交增加，政府也沒有500億收入。

財庫局副局長陳浩濂：港交所和證監會正全面檢討透過探索縮窄最低上落價位

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，鑑於香港股票的買賣價差與其他國內外市場比較相對較高，港交所和證監會正全面檢討透過探索縮窄最低上落價位，讓股票的價格更好地反映不斷變化的市場情況，實質降低買賣價差，減低投資者間接交易成本，港交所目標於今年第二季就具體建議展開市場諮詢。

周文港動議的「調整股市樓市政策，增強發展動能」議案，在經邱達根、尚海龍、陳仲尼、李浩然修正後，以舉手形式通過。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【樓市辣招】龍漢標：樓市水深火熱促全面「撤辣」　戴尚誠：政府必須審慎地作出平衡及整體考慮
22:56 2024/01/31
【樓市辣招】龍漢標：樓市水深火熱促全面「撤辣」　戴尚誠：政府必須審慎地作出平衡及整體考慮
【校董會風波】中大校董會議決支付刊憲費用　校董會稱改組符合大學利益
今日 15:25
【校董會風波】中大校董會議決支付刊憲費用　校董會稱改組符合大學利益
【23條立法】外媒報道中央2萬億救市屬披露國家秘密？　黎棟國：視乎消息來源
今日 15:58
【23條立法】外媒報道中央2萬億救市屬披露國家秘密？　黎棟國：視乎消息來源

你可能感興趣

【樓市辣招】龍漢標：樓市水深火熱促全面「撤辣」　戴尚誠：政府必須審慎地作出平衡及整體考慮
22:56 2024/01/31
【樓市辣招】龍漢標：樓市水深火熱促全面「撤辣」　戴尚誠：政府必須審慎地作出平衡及整體考慮
【校董會風波】中大校董會議決支付刊憲費用　校董會稱改組符合大學利益
今日 15:25
【校董會風波】中大校董會議決支付刊憲費用　校董會稱改組符合大學利益
【23條立法】外媒報道中央2萬億救市屬披露國家秘密？　黎棟國：視乎消息來源
今日 15:58
【23條立法】外媒報道中央2萬億救市屬披露國家秘密？　黎棟國：視乎消息來源
鄧家彪 陳健波 謝偉銓 吳永嘉 張宇人 陸頌雄 陳克勤 葉劉淑儀 馬逢國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）