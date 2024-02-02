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校長專訪︱中華基督教會16間學校與蘇州15間學校結對姊妹學校　拓闊學生眼界認識中華文化

升學教育 11:50 2024/02/02

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中華基督教會16間學校與蘇州15間學校結對姊妹學校，拓闊學生眼界認識中華文化。

教育局一直鼓勵和推動中、港兩地學校加強合作交流。中華督教會香港區會一直積極促進屬會學校與內地學校合作，該會小學校長會藉着辦學團體組織能力的優勢，加上中聯辦的協調，可以直接與內地教育單位溝通協作，得以迅速於疫情後，分別與佛山和蘇州學校締結姊妹學校，並配對最合適的學校。蘇州之行，更帶動屬會中學與無錫中學的交流，為日後結姊妹學校開展相關協作，該會小學校長會主席何寶鈴相信，在辦學團體的支持下，未來屬會學校將與更多不同省市的學校交流，拓闊學生眼界，了解中國的發展和文化。

何寶鈴校長表示，在辦學團體支持下，未來屬會學校將與更多不同省市的學校交流，拓闊學生眼界，了解中國的發展和文化。（陳慧安攝）

中華基督教會香港區會小學校長會一行52人，包括總幹事、學務總監、校監、校董，以及屬會轄下的中小學校長，於去年12月26至30日，在中聯辦科長朱琦帶領下，到蘇州與蘇州市教育局舉行簽約儀式，確立香港16間學校，包括中、小學和特殊學校，與當地3間中學、11間小學和1間特殊學校，結為姊妹學校。是疫情後，區會學校舉辦的最大型兩地大型交流活動。

中華基督教會香港區會小學校長會主席何寶鈴校長表示，蘇州市教育局和當地學校十分熱情，安排了學生表演舞蹈和音樂，又展示當地著名的蘇繡文化，並帶他們參觀蘇州古鎮，體察當地歷史文化；她指，蘇州古色古香，傳統文化底蘊深厚，值得讓學生置身其中，感受其文化特色。

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兩地友好相互交流，何寶鈴校長透露，已邀請蘇州市教育局於今年5月14日，出席中華基督教會香港區會聯校畢業典禮；適逢今年是中華基督教會慧基小學(馬灣)40周年校慶，亦會邀請他們參與當晚的校慶匯演。同時會安排合適的參觀活動。

校長會直接對口 配對更適切高效

其實，早於去年4月，疫情後恢復通關不久，區會小學校長會33人，包括校監、校董及校長，已經率先到佛山，與當地教育局和學校進行交流，並與當地10多名小學校長簽約結為姊妹學校。何寶鈴校長表示，區會學校能夠在疫情後，迅速恢復兩地學校交流，並配對合適學校，最大的優勢在於有小學校長會作統籌和對口單位，並且得到辦學團體支持和一同參與。

何寶鈴校長續指，一般單獨的學校希望與內地配對姊妹學校，要透過香港教育局做配對，但他們區會小學校長會，統籌屬下31間小學，則可以在中聯辦的協助下，以辦學團體的名義，由校長會為統籌，與內地教育局直接對口溝通，在學校配對，或兩地舉辦交流活動，都能更切合需要，更有效率。

促成與無錫中學配對

正如今次與蘇州的學校結對，就是緣於去年4月到佛山交流時，蘇州市教育局方面知悉後，表示有意與香港學校結對，校長會便與當局展開長達半年的溝通安排，才促成這次大型交流活動。何寶鈴校長表示，統籌的過程中，由校長會收集屬下學校的結對意向、興趣範疇等資料，直接交與蘇州市教育局，配對當地合適學校，可以配對得到最合適的學校。再者，由於辦學團體轄下就有中、小學、特殊學校 ，所以當蘇州當地的中學和特殊學校都有興趣做結對時，推動起來就簡單得多。

何寶鈴校長又指，今次蘇州之行，得悉無錫市教育局亦有結對意向，當時屬會領導去了一趟無錫作交流，促成了當地中學與屬會中學結對的意向，所以之後中學校長會會與當地教育局溝通後續合作，這就是辦學團體的優勢，可以帶動屬會不同學校，持續與內地不同省市的學校交流。

開闊眼界 認識中國發展

區會小學校長會積極推動兩地交流，疫情前後推動的結對學校，涵蓋多個省市，包括佛山、惠州、重慶、蘇州、青海、長沙等地。何寶鈴校長指，促進兩地交流，讓學生與當地學生直接接觸，親身體驗當地情況，可以讓學生真正認識中國發展。她認為，內地不同地方各有特色，學校可與內地不同地區學校結對，開闊學生眼界，因為未來時代發展不只局限於英、美，中國是其中一個需要多認識的地方，不要讓學生局限自己的眼界。

兩地學校結對後，學校會各自與姊妹學校溝通和安排交流活動，如果有大型的交流活動，則由校長會作協調統籌。何寶鈴校長表示，今次與蘇州十多間學校結對，日後，可以舉辦兩地大型聯校比賽，統籌二、三十間學校一同參與。校長會過往曾舉辦過兩地聯校資優培訓交流活動，由本港多間學校學生和內地多間學校學生合作組隊，然後分成多隊合作交流，例如研製水火箭，每組學生一同學習、研究、製作、反覆試驗改良，到完成成品，過程中學生可以學到很多。

線上線下密切交流

談及疫情令兩地交流停滯，何寶鈴校長指，雖然期間兩地學生不能直接面對面交流，但同時亦促進了網上互動交流的新模式，甚至可以兩地同步上課，進一步完善交流軟件和器材的運用，反而令交流更密切及多元化，參與的學生人數或機會亦更多，例如文化表演活動，可以在禮堂直播，所有學生都能參與。又例如在疫情其間，香港的學校安排了立體打印課程，予佛山的學校，當地學生利用軟件完成設計後，由香港打印成品，再寄回佛山學校。兩地在線上線下交流，日後將更密切。

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記者：胡藹玲

校長訪問 中小學教育 中華基督教會基慧小學(馬灣)

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