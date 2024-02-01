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狀王之王丨王浩信難忘拍「焗蟹」戲　姚子羚認演喜劇冇安全感

娛樂 18:42 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

王浩信與姚子羚合作有火花。

視帝王浩信與姚子羚主演的新劇《狀王之王》，乃是二人相隔十年再度合作，不但默契依舊，更擦出不少新火花。演技早已備受肯定的浩信，自言難忘拍攝一場由街頭「焗蟹」到街尾戲；子羚則自認今次做戲冇安全感，惟演繹上放膽毫無包袱，享受變裝做「男人」！

十年沒有再合作，對於浩信與子羚而言沒有陌生，他們一同接受TOPick專訪均表示覺得默契依舊，反而人生閱歷豐富，演技亦經過多年來的磨練變得更為成熟，能呈現更好的自己給觀眾。

浩信說：「這十年大家相識長了，有更多的信任和默契，所以整體的戲較當年的我們深厚很多 ，而且今次的角色也很需要我們的默契，有她在我都會多了份安全感。」

狀王之王丨姚子羚著住肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】

王浩信與姚子羚在《狀王之王》喜劇潛力大爆發。

狀王之王丨演繹冇安全感  有聰導和浩信幫助

少有演喜劇的子羚自認今次做戲冇安全感，全因不熟悉個模式應該要怎樣演繹：「喜劇不是我最熟悉的一塊 ，例如你拍感情戲或喊戲可能都有個感覺，會觸動到你去哭 ，但喜劇又未必一定是這樣 ，而且我拍完喜劇才發現原來需要投放那麼多能量 ，拍完一日的場口已經很累 ，個能量投放與一場情感崩潰戲差不多，所以我有些不知道怎樣演繹。」

她指幸好獲得導演林子聰的指導和自由度，才能安心演繹：「他想我們在一個放鬆的情況下演戲，我覺得浩信是一個熟悉的伙伴，聰導也是我很信任的人 ，所以我就將自己的喜劇部份交給他們，再告訴我應該怎樣做好這件事。」

子羚演喜劇冇信心？（陳慧安 攝）

狀王之王丨難忘演「焗蟹」戲

今次二人合作上演一部喜劇，在節奏上要拿捏得十分準確，即使已為視帝的浩信也指演繹上有難度，自言最難忘一場「焗蟹」戲：「真真正正的『焗蟹』，要不斷想一些很無聊滑稽的事，還要Take很多次都是可以笑，這是有難度。我記得那場戲說我們『焗』足成條街 ，去到街尾就爆笑，我們都很想挑戰到這個狀態。而且，很感謝肥仔聰給了很多以往他拍喜劇的經歷 ，令我們在現場有更多元素去笑 ，所以真的達到個效果。」

他續指在現場上大家也會即席「掟橋」，望擦出更多火花 ：「如果自己都不覺得好笑，出到來就很難有個好的效果， 所以很多時我們要拿挰到一個自我『焗蟹』的狀態之餘， 又要很認真呈現讓觀眾看到個感覺。」

浩信難忘一場「焗蟹」戲。（陳慧安 攝）

狀王之王丨享受變裝放膽演

除了演喜劇有難度，對子羚而言今次的角色也有很大的突破，全因要化身做「男人婆」。「大家會較少見到我這一面，我也覺得幾好，不需要永遠只展現美的一面，因為在劇中我有很多不同的造型，例如要黐鬚扮男人，又會扮成黑衣人﹑衙差等，十分有趣 。」子羚說。

她自嘲內裏有「男人」元素，笑言毫無包袱放膽演繹：「其實姚子羚身體入面都住了一個『男仔 』，我都有這個男人的元素，所以完全沒想太多去演 ，就如有一段我與他像粵語長片的場口，我做男生，他反串做女生，也很搞笑，最難是怎樣在肢體語言上做得神似。」

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狀王之王丨淚崩戲極痛心

不過子羚認為此劇不單單只有喜劇的元素，她亦十分喜歡內裏的情感部份：「講到玲瓏怎樣為了宋世傑，她只愛這個男人， 一心一意就是要保護他，但這個男人一直覺得這個老婆很粗魯，最後大家怎樣相愛，而宋世傑和玲瓏之間一個很微妙的感情，我是幾喜歡。」 

當中有一場淚崩戲令其相當痛心，至今仍印象深刻：「那場戲講我摑他後再走，由我忍住不在他面前哭，到我一推開門就爆哭，全程一鏡到底，雖然我覺得哭得很醜，但感覺很真實，因為那刻真的感到很痛 ，覺得自己受傷要離開這個地方。」

二人合作有新火花。（陳慧安 攝）

狀王之王丨享受與肥仔聰合作

雖然浩信演喜劇的經驗較子羚豐富，惟此次與肥仔聰合作亦令其對喜劇的知識加深，絕對是獲益良多。

他說：「 阿聰浸淫在喜劇很多年，他深明喜劇的觀點和那份養份 ，當你與他對戲的時候，很多時以往你認為的喜劇 ，原來在這邊他們會這樣處理， 當然他創作劇本的套路也很重要 ，而我與阿聰也很快拿到默契 ，真的很享受今次的合作。」

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狀王之王丨為角色創作  造型多多

演繹「宋世傑」的浩信，除了首度為角色剃頭，亦做足準備功夫：「我也有探索宋世傑這個人物，當年在廣州說粵語的方式和受到甚麼知識而熏陶他？ 所以在劇中我會加一些唸詩的味道，因為他始終是一位才子 ，入面自己會有這樣的創作空間。」又表示因演古裝較少，所以在練習造手和拿那把扇也有下苦功。

浩信又自言劇中也有不同造型，一日也要分演幾個角色：「我會反串女生，又會演一個角色做『張振朗』，還有幾個角色，因為在不同案件入面，他要易容或用不同身份來查案，出到來個效果很有趣，真的沒試過，不過也有難度，因為要演另一個性別的時候，很像行路的姿態也要練習。」

服裝：dunhill（王浩信）、Claudia pierlot（姚子羚）

配飾：lindberg by puyi optical（王浩信）

場地：Charcoal bar

記者：陳曉柔

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