【美斯訪港】警料周末日均4萬人往賽場　周六起大球場附近分段封路及改道

▲ 警料美職聯球會國際邁阿密與港隊踢表演賽期間，周末日均4萬人往賽場，周六起大球場附近分段封路及改道。(曾秋文攝 )

阿根廷「球王」美斯率領的美職聯球會國際邁阿密，明日抵港，周六（3日）傍晚在香港大球場進行公開操練，周日（4日）與港隊踢表演賽。警方於星期六下午2時起，在大球場附近分階段實施封路及改道措施。

警方預計周末每日將有4萬人前往大球場參與活動，屆時會將大球場一帶列為行動區域作人流管制，沒有門票的市民，將不能前往大球場附近範圍，包括加路連山道、東院道、棉花路一帶，需要前往上述地方其他場所的人士，將不受影響。屆時亦不准市民在大球場附近停留等候，警方建議市民可邀約同行人士於天后或者其他地方集合，再前往大球場。

跑馬地分區指揮官丘傳輝表示，由於球員出入的通道較窄，基於公眾安全，不建議市民到有關地點進行追星行為。他續指，由於是次賽事入場人數眾多，加上進場前有安檢，所以大球場會在這兩日分別早3至3.5小時開放，讓觀眾可提早入場。2月3日的開放時間是下午2時30分，而2月4日賽事當日是下午12時30分。他強調警方已安排足夠人手，作出適當協調。

丘傳輝稱，賽事完結後，由於大量觀衆離開，散場時間會較平時長，球場內有機會實施人流管制，市民需要分段離開，呼籲公眾應保持忍讓，配合保安人員安排。

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記者：陳麗娜