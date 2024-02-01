  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美斯訪港】警料周末日均4萬人往賽場　周六起大球場附近分段封路及改道

社會 16:48 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

警料美職聯球會國際邁阿密與港隊踢表演賽期間，周末日均4萬人往賽場，周六起大球場附近分段封路及改道。(曾秋文攝 )

阿根廷「球王」美斯率領的美職聯球會國際邁阿密，明日抵港，周六（3日）傍晚在香港大球場進行公開操練，周日（4日）與港隊踢表演賽。警方於星期六下午2時起，在大球場附近分階段實施封路及改道措施。

警方預計周末每日將有4萬人前往大球場參與活動，屆時會將大球場一帶列為行動區域作人流管制，沒有門票的市民，將不能前往大球場附近範圍，包括加路連山道、東院道、棉花路一帶，需要前往上述地方其他場所的人士，將不受影響。屆時亦不准市民在大球場附近停留等候，警方建議市民可邀約同行人士於天后或者其他地方集合，再前往大球場。

跑馬地分區指揮官丘傳輝表示，由於球員出入的通道較窄，基於公眾安全，不建議市民到有關地點進行追星行為。他續指，由於是次賽事入場人數眾多，加上進場前有安檢，所以大球場會在這兩日分別早3至3.5小時開放，讓觀眾可提早入場。2月3日的開放時間是下午2時30分，而2月4日賽事當日是下午12時30分。他強調警方已安排足夠人手，作出適當協調。

丘傳輝稱，賽事完結後，由於大量觀衆離開，散場時間會較平時長，球場內有機會實施人流管制，市民需要分段離開，呼籲公眾應保持忍讓，配合保安人員安排。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【美斯訪港】主辦單位：非官方平台買飛或無法入場　現場轉播安排稍後公布
16:08 2023/12/16
【美斯訪港】主辦單位：非官方平台買飛或無法入場　現場轉播安排稍後公布
【振興旅業】民建聯倡推「景點通行證」 善用美斯訪港吸客
14:05 2024/01/15
【振興旅業】民建聯倡推「景點通行證」 善用美斯訪港吸客
【盛事經濟】楊潤雄：正邀請美斯遊港宣傳旅遊　重申資助演唱會不應只顧國際巨星
14:47 2024/01/28
【盛事經濟】楊潤雄：正邀請美斯遊港宣傳旅遊　重申資助演唱會不應只顧國際巨星

你可能感興趣

【美斯訪港】主辦單位：非官方平台買飛或無法入場　現場轉播安排稍後公布
16:08 2023/12/16
【美斯訪港】主辦單位：非官方平台買飛或無法入場　現場轉播安排稍後公布
【振興旅業】民建聯倡推「景點通行證」 善用美斯訪港吸客
14:05 2024/01/15
【振興旅業】民建聯倡推「景點通行證」 善用美斯訪港吸客
【盛事經濟】楊潤雄：正邀請美斯遊港宣傳旅遊　重申資助演唱會不應只顧國際巨星
14:47 2024/01/28
【盛事經濟】楊潤雄：正邀請美斯遊港宣傳旅遊　重申資助演唱會不應只顧國際巨星
運動員 香港大球場 門票 阿根廷 表演 美斯 香港 跑馬地 天后 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）