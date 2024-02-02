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【雙重感染】家庭醫生：同時感染流感及禽流感料屬個別例子　新春如需買活雞可配戴口罩

社會 00:00 2024/02/02

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浙江省新增一宗人類同時感染甲型禽流感H10N5與甲型流感H3N2的個案，一名有長期病患的63歲女子，去年11月出現病徵，留院兩星期後死亡。香港家庭醫學學院公共教育委員會主席顏寶倫表示，相信個案為個別例子，他指如市民前往內地應避免接觸活家禽，如市民過年時有需要到雞檔買活雞，則可配戴口罩以避免感染。顏寶倫表示，近期流感個案有輕微回落，不過隨著年假時市民的社交活動增加，新冠及流感個案均會回升，呼籲市民特別是長者接種新冠及流感疫苗，以減少雙重感染的機會。

顏寶倫表示，雖然政府統計處近期一項調查顯示，過去3個月有約5成市民曾感染新冠病毒個案，不過料實際數字較統計更高。他指，近期到診所求診的病人當中，新冠及流感確診個案各佔一成，其餘則為RSV、鼻病毒及腺病毒等。顏提到，市民對新冠警覺性減輕，有病人到診求診後才按醫生建議進行快測。他指，新冠病徵較流感輕，但傳染性強，市民不應該掉以輕心。

他表示，新冠特點是可以對免疫系統構成破壞，病情拖得愈長則愈高危，呼籲市民如有病徵應盡快進行快測，由於快測可能出現假陰性情況，至少需完成3日快測均是陰性，才可以排除染有新冠病毒。

目前政府為高風險群組市民提供滅活平台、以及mRNA平台的疫苗選擇，其中mRNA疫苗已發展至第三代。顏表示，如市民過去接種復必泰疫苗，建議接種第三代疫苗，至於接種科興疫苗的人士亦可以考慮「溝針」；不過即使續接種科興，亦有一定保護作用。

至於目前兩種本港使用的口服藥，分別為莫納皮拉韋（Molnupiravir）及帕克斯洛維德（Paxlovid)，藥理各有不同。他指，雖然莫納皮拉韋初期的研究顯示，藥物效力相對低，但較帕克斯洛維德少相互作用，因此處方量不少，呼籲病人可以諮詢醫生建議，選用兩種藥物。當獲處方後，應完整服用藥物的整個療程。

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記者：陳展棋

 


 

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