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兒童消滯︱新年小朋友易食滯消化不良　中醫推介簡易消滯茶全家啱飲

兒童健康 19:17 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

新年小朋友易食滯消化不良，中醫推介簡易消滯茶全家啱飲。

【消滯茶/食滯/消化不良/胃脹】每逢農曆新年，各式賀年糕點、全盒糖果、煎炸食物令人食指大動，小朋友吃得太多容易食滯，導致消化不良。注冊中醫師張家穎接受TOPick訪問時，推介了一款消滯茶，只需3種材料，做法簡單，更適合一家大小飲用。

最新影片：

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TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

張醫師介紹了一款簡易消滯茶，材料包括山楂、陳皮和炒麥芽，飲用後有健胃消食、理氣化滯的功效。

材料：

  • 山楂 3至6克
  • 陳皮 2至3角
  • 炒麥芽 10克

做法：

  • 以上材料加5碗水，煲15分鐘即可

注意事項：

  • 多胃酸倒流人士不用山楂
  • 哺乳期婦女忌用麥芽

預防小兒食滯貼士

過時過節少不免大吃大喝，要避免小朋友食滯，張醫師提醒，家長應讓子女定時定量進食正餐，盡量較少餐與餐之間吃零食的機會。如果實在難以忍口，建議家長盡量以天然水果、果仁，代替加工糖果或油炸食物。

另外，家長不應強迫小朋友喝水，張醫師解釋，如果小朋友腸胃功能較弱，飲水過量會加重腸胃負擔，造成痰濕和積滯。

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記者：沈佩珊

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