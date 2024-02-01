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抗癌勇士｜不煙不酒排黑便確診胃癌　會計師行高層學懂重排生命優次

醫健人物 17:30 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

今年34歲的Brian不諱言，因為患癌人生計劃確有改變。（被訪者提供）

34歲的Brian年青有為，任職4大會計師行管理層，剛享受新婚甜蜜的他，沒料到癌魔悄悄步近，因吞嚥困難作嘔作悶照胃鏡，已是胃癌二至三期。

訪問時的Brian笑容可掬，沒半點病人氣息，但說起連串治療，可以想像確不容易。今日的他，重排生命的優次，為自己的健康努力。

Brian在Big4（4大會計師行）工作，負責項目管理。不煙不酒但坦言亦不常做運動，向來易有腸胃炎及胃炎，他就歸咎於食無定時，又不常吃早餐所致。

其實早在前年他已出現徵狀，吃東西時頓感吞嚥困難，食一些刺激些的食物，更感到噁心想嘔。他隨即求醫，醫生指是普通胃炎，服藥過後又回復正常。

發現病前一個月（去年3月）度蜜月的照片。（被訪者提供 )

直至去年二、三月時，結婚度蜜月返港後，吞嚥困難和吃刺激食物嘔吐的情況又再出現，不久後更排出黑便，就不容他輕視了，隨即去照胃鏡，他心想會否是胃潰瘍之類，但情形比他想像嚴重，確診胃癌，處於第二至第三期之間，腫瘤有5cm。「生長位置尷尬，位於食道與胃中間的連接位置——賁門，亦了解到為何吃東西時，尤其是刺激性食物，多了口水分泌，也造成對腫瘤的刺激，因而感到痛楚。」

腫瘤在食道與胃之間

獲悉患癌，相信任何人也感驚惶，Brian尋求了幾個醫生的醫學意見。因腫瘤位置特殊，牽涉了食道，胃科醫生未必為他操刀做手術，結果定案是：先做化療縮細腫瘤，再做全胃切除手術，然後再進行4次術後化療。但因為他的腫瘤靠近食道，如化療不能縮小，有需要連食道也一併切除。不幸中之大幸，4次化療後，腫瘤縮小至幾乎不見，但胃仍處於發炎狀態，PET-Scan顯示賁門位置仍有癌細胞，一個月後，Brian接受了全胃切除手術。

Brian現時已完成了4次術後化療，癌指數由術前的30幾，化療後已跌至3至5，比預期效果理想。手術後再做樣本測試，胃部已不見癌蹤，僅從74條淋巴中發現了一條0.08mm的腫瘤有反應，已變回癌症0期，正接受免疫治療及HER-2標靶治療。

家族中沒人有胃癌歷史，甚至無患癌個案。教授寫他的病歷都填上unknown（原因不明）。「知道患胃癌都好錯愕，第一次照胃鏡後，竟收到這個壞消息，之前都沒有甚麼大病。」

手術後第一次步行離開床位。（被訪者提供 )

術後化療吃盡苦頭

眼前的Brian，精神奕奕、對答如流，完全沒有病容。「我做完4次術前化療見朋友，他們都說不像電視電影的化療病人模樣，托賴所用的藥物，也大大減少化療時脫髮的問題，其實我都有甩頭髮，不過就沒有一撮撮的掉髮。」

術前化療除了令他輕微脫髮，也有食慾不振及嘔吐問題；術後的4次化療，他說就辛苦得多。「術後我切完全胃，要從頭開始學吃東西，我只能吃粥，飯粒會令我卡腸，加上手術後傷口未癒合，令我消瘦了一些。至第四次化療，藥物反應太大，雙手都是疹子，要打抗敏感針才能消退，在難以下嚥下，捱過兩個星期的化療。」

他說過程中最難捱肯定是術後化療，身體像重新適應，辛苦之處一是難以飲食，他曾因吃了一個奇異果，整天腹瀉。另一是化療期間，難以與身邊人去形容箇中艱辛。「只能說一句：『我現在周身很不舒服。』連解釋為何不想吃東西也說不了，那段時間，好像看不到治療的終點。」他只能見步行步，希望生活有日重回正軌。

重拾工作 放慢步伐

Brian現今已重回工作崗位，得到同事配合調節工作步伐，所以日以繼夜工作的日子已不再。「我跟公司說，不能如過往full speed的做嘢方式，如OT至半夜12點已不會了。我現時返朝九晚六，但減了日數。試過開會一小時後，我人像斷電般要休息半個鐘，就知道是身體告訴我需要休息。」醫生鼓勵他上班，不要把生活聚焦在疾病上。因為這病涉及消化系統，他休養期間，就常在家中磅重，輕了少許就會生疑有無事。上班要思考，也要與人接觸，對他心境開朗也有助益。

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新婚燕爾就要面對患癌事實，Brian坦言並不容易。「在我們最開心的時候，確診胃癌，由高處跌落低谷，是很難面對的。一、兩年前，太太的近親患肺癌，她年紀較大較易接受，但我如此年輕患癌，太太一時間也難接受， 頭一個月大家都很茫然不知所措。」直至Brian完成所有化療，收到第一份照胃鏡的檢測報告及樣本實驗後，腫瘤不見了，也毋須切除食道（仍要切除整個胃部），稍放下心頭大石。夫妻倆互相扶持，抱持正面態度面對打後的挑戰。

化療期間不能觸碰冷東西

治療期間，太太和Brian媽媽為他打點一日三餐，因Brian不能觸摸凍水（服食化療藥的副作用，神經受到攻擊，不能觸及冷凍的東西，否則雙手會有刺痛及麻痺的感覺），連雪櫃內的東西也拿不到。「有賴太太和媽媽輪流照顧我，無論在衣食住行及心靈上都給予我莫大支持。」本身是社工的Brian太太，因此由全職轉為半職，方便照顧丈夫。

Brian去年加入癌症資訊網，在此認識了不少同路人。「有胃癌4期的病友，患病令他很辛苦，我不時會和對方寒暄、聊天談近況，互相扶持。切胃後面對的苦況困難，與同路人講會特別有共鳴。」

今年34歲的Brian不諱言，因為患癌人生計劃確有改變。「事業上我本位至管理層，但如過往拼搏就不會了。於我而言，也未必是負面影響，這個病共做了8個月療程，令我領略到我要自私少少為自己去想，顧好自己方可繼續出發，以前為工作拼搏，現在為生命拼搏。」至於兩人的生育計劃，也要待所有療程告一段落才再想。

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飲食的轉變

切除全胃的病人，一些較硬身及難消化的食物不能再沾唇，Brian竟然把這問題克服了。「手術後頭兩個月，我只能吃軟腍的食物，基本上只是吃粥。有次我嘗試食班㦸，可能是質地有點硬，已令我好想嘔。」醫生告訴他，因為沒有胃作協調，消化系統又尚未適應，需要時日逐步改善。Brian康復進展良好，現在已可外出用膳，飯類、通粉都能吃，但醫生叮囑他有些食物絕不能吃，如冬菇、林杮、糯米和麻糬，以上難消化的會令他腸塞，Brian笑着說：「幸好這些食物我都不是特別愛吃！」

過往嗜甜的Brian，吃甜品現要錙銖必較，因有一次他吃腸粉，加上最愛的甜醬，吃罷竟感到頭暈。「我現在是由腸直接消化，當攝取太多碳水化合物時，需要大量胰島素去分解醣份，使血糖突然下降，幸好我在家，躺下半小時休息才紓緩，但已嚇了太太一跳。」他自此懂得「分甘同味」，想吃甜食物如蛋糕時，分一半給太太，減少吃過量引致頭暈的風險。

記者：周美好

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