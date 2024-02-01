【消防】去年火警宗數逾3.6萬　按年升3.8%

▲ 去年火警宗數逾3.6萬，按年升3.8%。( 陳靜儀攝)

消防處今日（1日）舉行年終回顧記者會，署長楊恩健總結，去年火警召喚宗數共36,103宗，按年升3.8%，其中3級火以上火警有9宗，按年加4宗，而樓宇火警就有32,497宗，按年亦升4.5%，有93.8%個案在召達時間內到場，較服務承諾高1.3%。

至於救護召喚就有816,329宗，其中775,625宗為緊急救護召喚，兩者均按年升10.3%。有94.3%個案能在召達時間內到場，較服務承諾高1.8%。而特別服務召喚就有40,763宗，按年升15.3%，在9月極端暴雨期間便共接獲約800宗，較平日多2.5倍。

消防處去年亦進行456,168次防火巡查，共發出9,075張消除火警危險通知書，提出1,471宗檢控；針對消防裝置及設備維修保養的巡查亦有282,842宗。

楊恩健指，火警宗數上升的原因主要為火警鐘誤鳴，如在去年極端暴雨及颱風期間，便有逾千宗誤鳴個案。至於三級或以上火警，7宗與電力有關，電力引致的火警亦佔全年火警成因的第二位，指現時市民有不少電子設備，用電機會高，會透過不同途徑宣傳及教育如何減低火警機會。

楊恩健又提到，年初將展開招聘，目標招聘727人，包括145名主任級及582名員佐級人員，提到自從去年12月調整入職要求後，截至上月14日，投考人數較去年同期升67%，而消防隊長及救護隊長的體能合格率也分別由60%及66%，升至88%及94%，有約3成的增幅，強調有信心投考者經26星期訓練後，體能可達標準要求。

處方今年的工作計畫亦包括推動粵港澳大灣區應急救援行動方案，楊恩健指，去年9月已與廣東省及澳門方面召開首次會議，期望今年內可以簽署合作協議；提到除成立的「大灣區應急救援平台」外，三地也正訂立人力資源及工具清單及商討聯動機制，日後遇極端天氣或災後處理等或可啟動機制，調動資源互相支援，舉例香港及內地均有處理核生化事故的消防船，而澳門沒有，若有需要便可按機制調配支援；而廣東省應對水浸的經驗及設備均較香港好，本港可以參考相關設備及技術，甚至調動他們來幫忙。

他亦指，自尖沙咀廣東道4級火警後，處方即巡查全港158個樓高30米以上的建築地盤，發出16張消除火警危險通知書；並計劃將現有80米以上建築地盤需安裝密封式輸水系統的要求，改為30米以上就要安裝，正諮詢有關持份者，預計可以在今年首季或第二季發出新的通函。

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記者：黃小冰